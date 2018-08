Muere la poetisa y activista civil estadounidense Maya Angelou

Internacional

29/05/2014

Durante la década de 1960 participó activamente en el movimiento por los derechos civiles junto a Malcom X y Martín Luther King. Además, fue bailarina, cantante, actriz y directora de cine.

La poetisa y activista civil Maya Angelou, autora de la famosa autobiografía I Know Why the Caged Bird Sings (1969), falleció el miércoles a los 86 años en su casa de Carolina del Norte(EE.UU.), según indicó su agente Helen Brand.

Angelou, considerada una de las principales intelectuales afroamericanas, fue además de escritora, bailarina, cantante, actriz y la primera directora de cine negra de Hollywood.

Durante la década de 1960 participó activamente en el movimiento por los derechos civiles y trabajó estrechamente con dos de sus principales líderes, Malcom X y Martin Luther King.

En su aclamada I Know Why the Caged Bird Sing, la primera de las varias autobiografías que escribió, relató su infancia en Misuri y Arkansas, y donde fue objeto de abusos sexuales.

Después de unos años en San Francisco, trabajó como periodista en los años de la descolonización africana, donde vivió en Egipto y Ghana, tiempo durante el que fue editora del periódico en inglés The Arab Observer y más tarde dio clases en la Universidad de Accra (Ghana).

Su exitosa y amplísima trayectoria profesional le reportó tres premios musicales Grammy, y fue nominada al Pulitzer de Literatura, Tony de teatro y al Emmy de televisión, éste último por su participación en la serie "Raices".

Dado su prestigio intelectual fue invitada a leer su poema "On the Pulse of Morning" en 1993 durante la toma de posesión del presidente Bill Clinton.

Desde 1982, se convirtió en profesora universitaria y ocupó la cátedra de Estudios Americanos de la Universidad de Wake Forest University, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Como reconocimiento a su carrera, en 2011 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad, el galardón civil más prestigioso de EE.UU.