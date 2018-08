Internacional

Tras 8 años en la Presidencia

Hillary Clinton: 'Mi familia salió de la Casa Blanca en bancarrota'

10/06/2014

Cuando dejaron la Casa Blanca, tenían una deuda total de entre 1,67 y 7,8 millones de euros, según datos de la cadena CNN, por eso se dedicaron a dar discursos bajo pago, según ha indicado.

La exsecretaria de Estado y ex primera dama estadounidense Hillary Clinton. Foto: EFE

La exsecretaria de Estado y ex primera dama estadounidense Hillary Clinton ha dicho en una entrevista emitida este lunes que su familia estaba "completamente en bancarrota" y con numerosas deudas cuando el presidente Bill Clinton y su familia dejaron la Casa Blanca hace ahora más de 12 años.

"Dejamos la Casa Blanca no solo en bancarrota, sino con muchas deudas. No teníamos dinero cuando llegamos allí y nos costó reunir los recursos para las hipotecas, las casas, la educación de Chelsea -su única hija-. No fue fácil", ha confesado Clinton en una entrevista con la cadena ABC emitida en la víspera del lanzamiento de sus nuevo libro, "Hard Choices" (Decisiones difíciles).

Clinton ha justificado así que tanto ella como su marido, el demócrata Bill Clinton (1993-2001), hayan pronunciado numerosos discursos bajo pago desde que dejaron la mansión presidencial, unas alocuciones que han alcanzado los 551.000 euros cada una en el caso del expresidente y 147.000 en el suyo.

Preguntada en la entrevista si considera que los estadounidenses podrán entender que cobre "cinco veces el salario medio nacional por un discurso", Hillary Clinton rebatió: "creo que pronunciar discursos por dinero es mucho mejor que conectar con un grupo o empresa como han hecho tantos de los que han dejado la vida pública".

Cuando dejaron la Casa Blanca, los Clinton tenían una deuda total de entre 1,67 y 7,8 millones de euros, según datos de la cadena CNN.