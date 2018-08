Internacional

Jóvenes se toman 'selfies' en mitad de los bombardeos en Israel

Redacción

11/07/2014

Las redes sociales se llenan de imágenes y textos de jóvenes y crean tendencia con el hastag #RocketSelfie.

Es la última polémica en las redes sociales. Mientras Israel bombardea Gaza y el número de muertos crece, jóvenes residentes en suelo israelí se autorretratan con sus teléfonos móviles cuando suenan las alarmas que avisan del lanzamiento de cohetes por parte de los palestinos.

Muchos de los jóvenes son extranjeros, estudiantes que han ido a Israel como parte de un programa de estudios y se han visto envueltos en el conflicto bélico de Israel y Palestina. El tono jocoso y festivo de algunos de los comentarios que acompañan las fotos no han gustado al resto de usuarios.

I took a selfie during a rocket attack, so like yeah I guess I should probs stop denying when people call me a #JAP pic.twitter.com/HVj9Jg9b1j — Chloe Marie (@chloifornia) julio 9, 2014

"Me hice un selfie durante un ataque con cohetes, así que creo que debería dar la razón a aquellos que me llaman japonesa"





"Ni siquiera Hamás va a impedir que tome el sol"







"Hamás no me fastidiará mi shisha y mi cerveza de cumpleaños"