Se estrella un avión en África con un donostiarra entre el pasaje

24/07/2014

El donostiarra miembro de la tripulación es el auxiliar de vuelo Raúl Montero Rodríguez de 28 años. Hace un año empezó a trabajar en Swifter. En total, el avión llevaba 116 personas a bordo.

Un avión de Air Algerie con 116 personas a bordo ha desaparecido en la madrugada del jueves cuando sobrevolaba la región de Gao, en el este de Mali, y "probablemente se ha estrellado", según ha delantado el gobierno de Francia, país del que procedía casi la mitad de los pasajeros.

En concreto, el pasaje del vuelo de Air Algérie estaba compuesto por 51 franceses, 24 burkineses, 8 libaneses, 6 argelinos, 5 canadienses y 4 alemanes, entre otras nacionalidades, ha informado la compañía argelina. La tripulación está compuesta por un donostiarra y cinco personas de nacionalidad española, de los que dos son mallorquines y tres madrileños. También viajaban a bordo un ciudadano suizo, un belga, un camerunés, un ucraniano, un egipcio, un nigeriano y un maliense.

El donostiarra miembro de la tripulación es el auxiliar de vuelo Raúl Montero Rodríguez de 28 años, según ha informado ETB. Montero sacó el certificado de tripulación de cabina de pasajeros en la Universidad de Deusto. Hace un año empezó a trabajar en la compañía Swifter. Anteriormente había trabajado en dos hoteles de la capital guipuzcoana.

Las fuerzas francesas desplegadas en Malí han detectado los restos del avión de la compañía española Swiftair operado por Air Algerie que ha desaparecido de los radares este jueves de madrugada en una zona "desértica" de "muy difícil acceso" a medio camino entre las localidades de Gao y Kidal, en el norte de Malí, ha informado el Aeropuerto Internacional de Uagadugú.

"El hecho de que los equipos médicos no puedan acceder a la zona hacen que toda posibilidad de dar ayuda en el día de hoy sea muy hipotético", ha indicado el gestor aeroportuario, en un comunicado.

Además, ha advertido de que la "necesidad" de garantizar la seguridad en la zona e "impedir el acceso" a todo personal no autorizado que no pertenezca a los equipos de investigación aérea hacen que el rescate sea "dramático".

Fuentes consultadas por la emisora francesa RFI también han confirmado la localización de la aeronave, que sitúan en la región de Kidal, al norte de Aguelhoc. Residentes de zonas cercanas han asegurado que escucharon fuertes explosiones y que alertaron de ellas a las fuerzas militares desplegadas en el norte de Malí.

Sin embargo, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, ha dicho que "no se ha encontrado ningún rastro del aparato". En una breve comparecencia ha confirmado que había 51 personas de nacionalidad francesa a bordo del vuelo de la compañía Air Algérie.

El gobierno de Mali ha formado una comisión de investigación. En un breve comunicado, el Gobierno maliense ha dicho que "espera reunir informaciones más fiables" sobre lo sucedido, y por ello ha formado esa comisión de investigación encabezada por el Ministerio de Transportes.

Fuertes tormentas

El avión se ha estrellado, según ha confirmado a Reuters una fuente de la aviación argelina. "Puedo confirmar que se ha estrellado", ha asegurado la fuente, que ha rechazado dar detalles de dónde ha sucedido el accidente o cuáles han sido las posibles causas.

Según ha explicado la operadora a la agencia de noticias Efe, "lo más probable es que se trate de un accidente" debido a las fuertes tormentas que azotaban la pasada noche esa región del Sahel", lo que echa por tierra la tesis de un posible ataque en esa conflictiva zona del norte de Africa.

Además, el ministro de Transportes de Burkina Faso, Jean Bertin Ouedrago, ha informado de que el avión de Swiftair solicitó cambiar de ruta porque había una tormenta en su rumbo.

El presidente de Francia, François Hollande, ha afirmado que el país ha movilizado "todos los medios" civiles y militares de los que dispone para tratar de localizar al avión de Swiftair desaparecido en Malí. "Todo lleva a pensar que se ha estrellado", ha declarado.

Ha perdido el contacto

La compañía aérea española Swiftair ha informado este jueves de que había perdido el contacto con un avión suyo operado por Air Alrgelia, un Airbus A320 que debería haber aterrizado a las 6.10 horas en Argel y en el que viajan 112 pasajeros y siete tripulantes.

Swiftair ha facilitado el número de teléfono +34 900 264 270 para los familiares de los pasajeros y tripulantes. Se ruega no utilizar este número si no se es familiar para no saturar la línea.

La compañía ha asegurado en un comunicado que la aeronave despegó a la hora prevista, las 01:17 horas GMT (03:17 en Euskadi) de Burkina Faso con destino a Argel, "con hora prevista de llegada a las 05:10 GMT" (07:10 en Euskadi).

Gabinete de Crisis del Gobierno español

El Ministerio de Fomento ha activado un gabinete de crisis, mientras que Navegación Aérea y Aviación Civil se han puesto en contacto con las autoridades de Burkina Faso, Mali y Argelia para recabar información sobre el vuelo.

Según han indicado fuentes del departamento que dirige Ana Pastor, se ha activado también el protocolo de atención a familiares del vuelo AH5017.

El Gobierno argelino y la compañía Air Argelia también han establecido mesas de crisis.

Swiftair, creada en 1986

Swiftair, compañía aérea privada, fue creada en 1986 dedicada a vuelos de carga y, desde 2002, también realiza vuelos de pasajeros.



Swiftair suele operar en España, en toda Europa, África y Oriente Medio y también cuenta con una compañía aérea en Grecia y otra de handling en Marruecos.



Actualmente, la compañía cuenta con más de 400 empleados y con una flota de más de 30 aviones, que incluye Boeing 727 y 737, MD83, ATR72/42, Embraer 120 y Metroliner. Swiftair tiene su negocio enfocado a clientes corporativos y touroperadores quienes son los encargados de gestionar las mercancías y billetes del cliente final.