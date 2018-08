Internacional

Cara a cara en TV

La independencia de Escocia, a debate en televisión

05/08/2014

El ministro principal de Escocia, Alex Salmond, y el líder de la campaña contra la independencia, Alistair Darling, se verán hoy las caras en un debate televisado.

El ministro principal de Escocia, Alex Salmond, y el líder de la campaña oficial contra la independencia 'Mejor Juntos', Alistair Darling, mantendrán este martes su primer 'cara a cara' televisado, a mes y medio de que se celebre la consulta sobre la secesión.

Los escoceses están llamados a las urnas el próximo 18 de septiembre para responder, con un 'sí' o un 'no', a la pregunta: "¿Debería Escocia ser un país independiente?". Entre los partidarios de la independencia destaca el Partido Nacionalista Escocés de Salmond, que tiene enfrente a conservadores y laboristas, defensores de la unidad territorial.

Las dos partes se verán hoy en televisión --STV-- por primera y, de momento, única vez. Las negociaciones para un segundo debate siguen abiertas después de que el ministro principal escocés rechazase las fechas del 12 y el 21 de agosto, según 'The Guardian'.

A falta del efecto que pueda tener en las encuestas el 'cara a cara' entre Salmond y Darling, el 'no' a la secesión continúa siendo la opción mayoritaria. Un estudio elaborado por 'The Independent' a partir de varios sondeos fija en el 57% la intención de voto para el 'no', 14 puntos por encima de la opción independentista.