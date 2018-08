Internacional

En Missouri

Dos heridos de bala y 31 detenidos en una intensa noche de disturbios

Redacción

19/08/2014

El estado de Missouri sigue registrando disturbios tras la muerte a manos de la policía del joven afroamericano Michael Brown.

Dos hombres heridos de bala, uno de ellos en una mano, y 31 detenidos son el resultado de una nueva noche de disturbios y protestas en la localidad norteamericana de Ferguson. Según ha relatado la policía, las protestas pacíficas se tornaron violentas al caer la noche y pese al despliegue de la Guardia Nacional.



Dicho despliegue no ha logrado apaciguar la tensión en una de las noches con mayores disturbios desde el comienzo de las protestas raciales hace algo más de una semana tras la muerte del joven negro desarmado Michael Brown por los disparos de un policía.



Centenares de manifestantes volvieron a ocupar la Avenida West Florissant de Ferguson, epicentro de las protestas, en una concentración que comenzó pacífica y terminó con enfrentamientos, detenciones, dos heridos de bala y el uso de gases lacrimógenos y bombas de humo para dispersar la protesta.



La Policía ha denunciado haber sido víctima de un "intenso tiroteo", según un portavoz, Ron Johnson, que ha hecho balance de la última jornada de disturbios.



Johnson ha acusado a una "pequeña minoría de alborotadores" de cometer "actos criminales" y ha denunciado un "intenso tiroteo" contra las fuerzas de seguridad. "No son actos de manifestación sino de violencia", ha añadido, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que este tipo de protestas "ponen en riesgo vidas", según NBC News.

Autopsia 'privada'

Por otro lado, y según la autopsia privada realizada el domingo, seis disparos, dos de ellos en la cabeza, acabaron con la vida del joven Brown.



Este mismo lunes, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ha levantado el toque de queda impuesto en el suburbio de Saint Louis a causa de las protestas, argumentando que con la llegada de la Guardia Nacional no será necesario.



El pasado sábado, Nixon anunció un toque de queda entre la medianoche y las 5.00 (hora local), después de una semana de enfrentamientos entre manifestantes y Policía y este lunes solicitó el despliegue de la Guardia Nacional, debido a la escalada de violencia.



El presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha pedido cautela a Nixon a la hora de utilizar estos métodos aunque, según ha recordado, sean "legítimos".

Obama ha señalado que "no hay excusa" para los "excesos" policiales ni el "vandalismo" en Ferguson (Misuri), y ha anunciado que el fiscal general, Eric Holder, viajará el miércoles a esa localidad escenario de disturbios tras la muerte de un joven afroamericano.

Investigación



La muerte de Michael Brown se ha convertido en un tema de primer orden y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate del racismo en Estados Unidos.



Brown murió el pasado 9 de agosto después de que un agente de Policía disparara en su contra, en circunstancias que aún no están claras. La familia del joven ha denunciado que estaba desarmado cuando el agente abrió fuego.

El informe preliminar de la autopsia encargada por la familia al exresponsable forense de la ciudad de Nueva York señala que cuatro de los impactos alcanzaron su brazo derecho.

Aparentemente, explica el rotativo neoyorquino, los disparos no fueron realizados a corta distancia, pues no hay restos de pólvora en el cadáver, aunque aún no ha sido examinada la ropa para determinar con certeza la distancia.

El joven de 18 años fue tiroteado cuando estaba desarmado por un policía identificado como Darren Wilson el pasado 9 de agosto, en un encuentro del que la versión policial y los testigos difieren.

El Ku Klux Klan recaudará fondos

Por su parte, miembros de la organización de extrema derecha Ku Klux Klan (KKK) de tres estados diferentes viajarán a Ohio para recaudar fondos a favor del agente de policía que mató a tiros a Brown. Las donaciones serán de diez dólares o mas. "Todo el dinero estará destinado al policía que hizo su trabajo contra ese negro criminal", ha agregado la organización.



El líder de los Caballeros del Nuevo Imperio, Charles Murray, ha detallado que en el evento participarán "tres facciones diferentes del KKK".



Murray ha advertido a cualquiera que se oponga al acto que los organizadores "portarán armas".