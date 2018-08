Internacional

Londres enviará vallas de la cumbre de la OTAN al puerto de Calais

07/09/2014

Buscan aumentar la protección en el puerto francés de Calais, desde donde multitud de inmigrantes intentan cruzar a Inglaterra.

El Reino Unido enviará vallas de alta seguridad usadas esta semana en la cumbre de la OTAN en Gales para aumentar la protección en el puerto francés de Calais, desde donde multitud de inmigrantes intentan cruzar a Inglaterra, dijo hoy el secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire. En un artículo en "The Sunday Telegraph", Brokenshire afirma no obstante que la responsabilidad de gestionar Calais recae sobre el Gobierno francés, el cual hace unos días amenazó con bloquear el puerto si Londres no hacía "un gesto fuerte" para resolver la situación de inseguridad.

Esta semana, decenas de inmigrantes indocumentados intentaron subirse a un transbordador para cruzar el Canal de la Mancha hasta territorio británico, mientras que últimamente se ha registrado un aumento de incidentes entre esas más de 1.200 personas que se concentran en la localidad francesa.

En su artículo, Brokenshire señala que el envío de las vallas de la OTAN, de casi 3 metros de altura y con las que se formó un anillo de acero alrededor del complejo galés de Celtic Manor, quiere mandar la señal a los extranjeros de que el Reino Unido "no es suave" con la inmigración. Londres ya envió además 3 millones de libras (unos 3,7 millones de euros) este año para mejorar la seguridad en el puerto, primer punto de intercambio de mercancías y viajeros entre Francia y el Reino Unido, recordó el político.

Las nuevas vallas, explica, sustituirán a las actuales "inadecuadas", al tiempo que se contempla la creación de un aparcamiento para que los viajeros documentados puedan esperar a cruzar el canal sin temor a altercados.

Sobre las presiones desde Francia para que el Reino Unido haga más sobre Calais, el secretario de Estado conservador advierte de que "las soluciones eficaces implican cooperación y no confrontación". No obstante, mantiene que no descuidará sus responsabilidades, que incluyen asegurarse de que no entran al país inmigrantes "que desobedecen la ley".

La cuestión de la inmigración es clave de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en mayo de 2015 en el Reino Unido, en las que el Partido Conservador de David Cameron se enfrenta a la competencia del UKIP, antieuropeo y antiinmigración.