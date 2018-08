Internacional

La noche en la que Escocia no durmió

19/09/2014

¿Ha triunfado el miedo?, ¿A dónde han ido a parar los mensajes de esperanza de Yes Scotland que han inundado las ciudades y los pueblos de Escocia?

Si hubiese tenido que predecir un resultado según lo percibido en las calles de Escocia estos últimos días, sin duda, hubiera dicho que la independencia iba a ganar. Pero evidentemente, siempre cabe la sorpresa. Desde que comenzara el recuento de votos, desde el minuto uno, el 'no' ha tomado la delantera.

El resultado de Glasgow (53 % a favor, 46 % en contra), la ciudad más poblada de Escocia, ha sido el único ápice de esperanza para los independentistas. Pero, finalmente, con una ventaja de 400.000 votos, los partidarios del 'no' han ganado la batalla y han decidido que Escocia debe seguir en el Reino Unido.



Según ha dicho el líder del movimiento unionista Better Together Alistair Darling, el silencio ha alzado la voz. Los que han permanecido callados hoy han lanzado un órdago sobre la mesa.



¿Ha triunfado el miedo?, ¿A dónde han ido a parar los mensajes de esperanza de Yes Scotland que han inundado las ciudades y los pueblos de Escocia?



Destaca, sin duda, la alta participación. Más de ocho de cada diez escoceses con derecho a voto han participado en el referéndum. Algo insólito en Europa. Alex Salmond ha aceptado el resultado, haciendo hincapié en el triunfo de la democracia. Ha recordado que 1.600.000 escoceses desean vivir en una Escocia independiente.