Secuestrado un turista francés en el este de Argelia

22/09/2014

Un grupo vinculado al Estado Islámico ha reivindicado el secuestro a través de un vídeo en el que habla el propio desaparecido.

Un grupo vinculado al Estado Islámico, Soldados del Califato, ha reivindicado este lunes el secuestro de un hombre de nacionalidad francesa en el este de Argelia a través de un vídeo en el que habla el propio desaparecido.

"Estoy en manos de Jund al Jilifa, un grupo armado argelino", dice el rehén, que se identifica con nombre, edad y fecha de nacimiento. Además, explica que llegó a Argelia el pasado sábado y fue secuestrado al día siguiente.

El hombre dirige su mensaje al presidente galo, François Hollande. "Este grupo armado me dice que te pida que no intervengas en Irak. Me mantienen como rehén y te pido, presidente, que hagas todo lo posible por sacarme", añade.

El Ministerio de Exteriores francés, que está tratando de verificar la autenticidad del documento, había confirmado previamente el secuestro de uno de sus ciudadanos "en la región de Tizi Ouzou, mientras estaba de vacaciones".

Francia ha "movilizado" todos los recursos a su alcance para tratar de localizar al hombre desaparecido. "Estamos en contacto permanente con las autoridades argelinas, que nos ofrecen su cooperación y su pleno apoyo", ha dicho el Ministerio de Exteriores.