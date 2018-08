Internacional

Unión Europea

Cameron admite que no le apenaría salir de la Unión Europea

Redacción

01/10/2014

Sin embargo, considera que el Reino Unido debe tener una nueva posición en una Europa reformada.

David Cameron, ha admitido que "no le partirá el corazón" dejar la Unión Europea si llegara el caso, a diferencia de lo que decía sentir ante una hipotética independencia de Escocia. De todos modos, considera que lo mejor es que su país continúe en el bloque comunitario pero renegociando su relación, es más, detalla que el Reino Unido debe tener una nueva posición en una Europa reformada.

Cameron, que ha prometido renegociar las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea antes de celebrar en 2017 un referéndum sobre la continuidad en este club, se está viendo sometido a la presión del partido antieuropeo UKIP y de algunos de sus propios compañeros de formación en el Parlamento para que endurezca su postura respecto a los Ventiocho.

Consultado sobre si la salida del bloque comunitario le apenaría, el primer ministro británico ha dicho que la cuestión de Reino Unido es tema de "desamor" pero la permanencia en la UE reviste un "importante pragmatismo". "¿Qué es lo mejor para Reino Unido? ¿Cómo consigo el mejor acuerdo para Reino Unido? Eso lo que más me interesa", ha contado.

Ante la pregunta sobre si sentiría lo mismo por la salida de Reino Unido de la UE que lo que dijo que le provocaría una eventual independencia de Escocia, Cameron ha dado a entender que no tendría esa misma sensación. "Me siento mil veces más fuertemente unido a Reino Unido que a la Unión Europea", ha respondido, en declaraciones a BBC Radio.

Cameron ha hecho hincapié en que las relaciones con la Unión Europea no están funcionando adecuadamente aunque ha querido dejar claro que no dejaría el bloque comunitario si no es por el interés nacional de su país. "Pero seamos francos: la cosa no está funcionando bien para nosotros en estos momentos", agregó el 'premier' conservador. "La moneda única ha puesto en marcha un proceso de cambio que ha servido para alienar a la gente en Europa", ha declarado.

Finalmente ha subrayado que la mejor opción para su país es modificar su relación con Bruselas y continuar siendo miembro de la UE: "Sigo pensando que lo mejor para Gran Bretaña es una posición nueva en una Unión Europea reformada".