Internacional

Comisión Europea

Juncker: 'La UE no podrá recuperarse de la crisis solo con austeridad'

Redacción

22/10/2014

El presidente electo de la CE ha anunciado que el plan de inversión de 300.000 millones de euros será presentado antes de Navidad.

El presidente electo de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha dicho que le gustaría que Europa tuviera "la triple A social", en su discurso en el Parlamento Europeo (PE), cuyos miembros aprobarán hoy su Gobierno.

"Quiero que la Unión Europea (UE) tenga la triple A social. Es tan importante como la económica y la financiera", señaló Juncker, en referencia a la máxima nota posible de la calificación del riesgo de la deuda en su alocución al Parlamento Europeo.

Juncker ha anunciado su intención de acelerar el plan de inversión público-privada de 300.000 millones de euros para presentarlo antes de Navidades, en lugar de febrero como había previsto inicialmente, con el fin de reactivar la economía y combatir el paro: "Presentaré el plan antes de Navidad. Es necesario darse prisa, es urgente".

En todo caso, el político luxemburgués no ha dado más detalles sobre cómo se financiará este plan de inversión ni cuánto dinero nuevo incluirá. Eso sí, ha dejado claro que no se financiará con más deuda y ha lanzado una apelación al sector privado para que participe.

"Europa está viviendo una sequía de inversión que no tiene parangón (...). Las economías que no invierten no pueden crecer ni dar empleo", señaló ante los eurodiputados.

El ex primer ministro de Luxemburgo insistió que "el principal reto al que hace frente la UE es acabar con el paro, especialmente el de los jóvenes, escandalosamente caro".

Juncker afirmó que las reglas del pacto de estabilidad "siguen vigentes" y aseveró que la UE no podrá recuperarse de la crisis "solo con endeudamiento o solo con austeridad". "Sin flexibilidad no podemos encarar el futuro", apostilló el expresidente del Eurogrupo.