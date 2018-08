Suspendidos los diálogos con las FARC tras el secuestro de un militar

Internacional

17/11/2014

Hoy iban a viajar a La Habana los negociadores colombianos para reunirse con los representantes guerrilleros, pero el presidente Santos les ha ordenado que no viajaran.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado hoy la suspensión del ciclo de diálogos con la guerrilla de las FARC que debía comenzar este martes en La Habana, a raíz del secuestro de un general del Ejército y otras dos personas en el departamento del Chocó, hecho que calificó de "inaceptable".

En una declaración que dio pasada la medianoche del domingo, después de reunirse con la cúpula militar en Bogotá, el presidente dijo que el viaje de los negociadores del Gobierno a la capital cubana, que estaba previsto para hoy, será suspendido.

"Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas, de manera que mañana no viajan los negociadores a La Habana", expresó el jefe de Estado.

La decisión fue tomada tras confirmar el secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, una unidad especial de lucha contra la guerrilla, perpetrado el domingo por las FARC cuando visitaba vestido de civil Las Mercedes, un remoto caserío a quince kilómetros de Quibdó, capital del Chocó (oeste), según confirmó en una rueda de prensa el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Junto con el oficial fueron secuestrados el cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de proyectos especiales del Ejército para el Chocó, con quienes abordó una lancha para desplazarse por el río Atrato, sin llevar a su escolta personal a una zona de fuerte presencia guerrillera, confirmó el ministro.