Internacional

Nueva York

32 detenidos tras quedar absuelto el Policía que mató a Eric Garner

Redacción

04/12/2014

El agente de Policía neoyorquino Daniel Pantaleo asfixió hasta la muerte al joven afroamericano Eric Garner, en un hecho ocurrido el pasado 17 de julio.

Al menos 32 personas han resultado detenidas durante la tarde del miércoles en las protestas registradas en la ciudad de Nueva York, donde cientos de ciudadanos se han lanzado a la calle para denunciar la decisión de un gran jurado de no presentar cargos contra el agente de Policía neoyorquino Daniel Pantaleo, que asfixió hasta la muerte al joven afroamericano Eric Garner, en un hecho ocurrido el pasado 17 de julio.

"Si no hay justicia. No habrá paz", han coreado los manifestantes en Nueva York, criticando a un cuerpo policial al que tachan de "racista", según ha informado la cadena estadounidense CNN.

El caso de Garner generó atención nacional en Estados Unidos después de que se divulgase un video del funcionario Daniel Pantaleo arrestándole, al parecer por vender cigarrillos libres de impuestos. Garner, de 43 años de edad, sufría asma y se le puede escuchar en la grabación diciendo que no puede respirar, unos segundos antes de morir asfixiado.

Las protestas se han repetido también en otras ciudades, como Washington, Filadelfia, Oakland o Atlanta, donde han tenido lugar marchas espontáneas. Los manifestantes cantaban, entre otros lemas, "Manos arriba, no disparen" y "No puedo respirar", que fue lo que dijo Garner repetidamente antes de perder el conocimiento.

Las autoridades llaman a la calma

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha instado este mismo miércoles a los neoyorquinos a reaccionar "pacíficamente" a la decisión del gran jurado. "La ciudad de Nueva York tiene una fuerte tradición de expresarse en protestas no violentas, así que confiamos en que los descontentos con la decisión del gran jurado expresen su opinión de forma pacífica", ha dicho De Blasio en un comunicado.

De Blasio ha insistido en que "la decisión del gran jurado solo es una parte del proceso", ya que "aún hay una investigación interna en el Departamento de Policía de Nueva York y en la Fiscalía General de Estados Unidos".

El agente de Policía absuelto pide perdón a la familia

El agente de la Policía de Nueva York Daniel Pantaleo, que ahogó a Eric Garner, ha asegurado que se siente "muy mal" por la muerte del joven afroamericano. "Me hice policía para ayudar a la gente y proteger a aquellos que no pueden protegerse por sí mismos. Nunca fue mi intención herir a nadie y me siento muy mal por la muerte de Garner", ha dicho a través de un comunicado. Pantaleo ha expresado su confianza en que la familia del joven afroamericano "acepte sus condolencias por su pérdida". "Mi familia y yo incluimos a Garner y a su familia en nuestras oraciones", ha añadido.

Sin embargo, la viuda de Garner ha rechazado las disculpas del agente de policía y ha criticado el fallo del gran jurado, advirtiendo de que su lucha "no ha terminado" y que seguirá exigiendo justicia para que sea castigado el culpable. "Alguien tiene que pagar", ha apostillado Esaw Garner.