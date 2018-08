Internacional

En Estados Unidos

Más de 200 salas de cine anuncian que sí proyectarán 'The Interview'

Redacción

24/12/2014

"The Interview", es una comedia que relata un complot ficticio de EEUU para asesinar al lider norcoreano, Kim Jong-un, que el régimen de Pyongyang tildó de "acto de guerra".

Más de 200 cines se suman hoy a la iniciativa de varias salas independientes de estrenar el polémico filme "The Interview" ("La entrevista"), cuyo estreno se canceló tras un ciberataque contra Sony Pictures y amenazas contra las salas que la proyectaran, según confirmó la compañía.



Varios cines independientes de Estados Unidos como El Plaza Theater de Atlanta y The Alamo Drafthouse en Dallas fueron los primeros en anunciar que estaban dispuestos a proyectar el filme el día de Navidad, como estaba previsto.



Sony autorizó a esos cines el lanzamiento de "The Interview", a los que horas más tarde se sumaron salas de todo el país incluida "The Bijou", en Traverse City, (Michigan), del cineasta Michael Moore, que envió un mensaje a través de Twitter condenando la censura y dando las gracias a la compañía.



"The Interview", es una comedia de Seth Rogen y James Franco que relata un complot ficticio de EEUU para asesinar al lider norcoreano, Kim Jong-un, que el régimen de Pyongyang tildó de "acto de guerra".



El estreno fue suspendido después de que Sony sufriera un ciberataque, que el Gobierno de Estados Unidos atribuye a Corea del Norte, y el grupo de piratas informáticos amenazara con causar el pánico en las salas que la proyectaran.