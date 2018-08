Internacional

Tras los ataques en Francia

Europa pacta ejercer un mayor control en las fronteras y en Internet

Redacción

11/01/2015

Los países afectados por el terrorismo en Europa, además de EE. UU. y Canadá han decidido remodelar la política de acceso fronterizo a través de controles reforzados, entre otras cosas.

Los ministros del Interior de los países europeos , Estados Unidos y Canadá han acordado reforzar su cooperación en el control de los desplazamientos de los combatientes extranjeros y en la lucha contra "los vectores de radicalización", especialmente en internet.

El ministro francés, Bernard Cazeneuve, ha leído una declaración común en la que anunció que los países más afectados por el terrorismo en Europa, además de Estados Unidos y Canadá, han "resuelto luchar juntos contra el terrorismo".

Cazeneuve ha comparecido ante los medios flanqueado por sus homólogos europeos, entre ellos el español Jorge Fernández Díaz, para anunciar esta campaña, basada "en la necesidad de proteger a la población y defender sus derechos".

A tal efecto, el ministro ha anunciado una serie de reuniones para remodelar la política de acceso fronterizo a través de controles reforzados a los pasajeros "siempre respetando las libertades de las personas" y crear un "registro europeo de datos de los pasajeros aéreos" para controlar cualquier posible salida desde la Unión Europea a países en situación de guerra.

De igual modo, se ha dado a conocer la creación de una fuerza conjunta e internacional para luchar contra la expansión del antisemitismo en Europa.

"Internet debe ser un espacio de diversidad pero respetando la ley, contra todas las manifestaciones de odio y racismo y que intentan seducir mediante la propaganda para crear nuevos terroristas, contra contenidos que hagan apología del terrorismo o llamen a la violencia o al odio", ha declarado.

Cazeneuve, asimismo, ha aprovechado para "rendir homenaje a las fuerzas de seguridad que pagaron un alto precio en estos últimos días". "Estamos aquí porque el fenómeno del terrorismo nos concierne a todos. No hace distinciones entre países y continentes. Estamos comprometidos en la lucha contra el terrorismo, y esta lucha", ha apuntado Cazeneuve, "debe ser global".

“La hora de la acción”

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que es "la hora de la acción" en la lucha contra el terrorismo yihadista a nivel internacional.

"Sin olvidar la emoción de estos días, pero con determinación, quiero decir con claridad que no podemos esperar más. Es la hora de la acción. Debemos actuar convencidos de la fuerza de nuestros argumentos, respetando por supuesto el adecuado equilibrio entre la búsqueda de la seguridad y la defensa de la libertad", ha afirmado durante su intervención.

“El terror no tiene la última palabra”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido a Francia su apoyo y cooperación "total, absoluta e incondicional" tras los atentados contra la revista 'Charlie Hebdo' y ha asegurado que los totalitarismos, el fanatismo y el terrorismo "nunca ganarán la batalla".

"Los totalitarismos, los fanatismos y el terrorismo nunca han ganado la batalla aquí ni en ningún otro lugar ni la ganarán en el futuro", ha dicho Rajoy en una breve comparecencia este domingo ante la prensa, antes de participar en la manifestación de París.

"Esta manifestación que se celebra hoy tiene todo el sentido para decir que el terror no tiene la última palabra, no la tiene ahora y no la tendrá nunca", ha agregado.