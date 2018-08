Internacional

Operación antiterrorista

Bélgica: 'Se han desmantelado células que pretendían matar policías'

Redacción

16/01/2015

Quince detenidos y dos yihadistas muertos en una operación que no está vinculada con los ataques contra Charlie Hebdo.

La Fiscalía federal belga ha informado hoy de que durante el operativo antiterrorista desplegado el jueves, en el que murieron dos presuntos yihadistas, han resultado detenidas al menos 15 personas (13 en Bélgica y dos en Francia) e incautadas numerosas, uniformes de policía, armas y explosivos.



"Se han desmantelado varias células terroristas cuyo objetivo era matar a policías", indicó Thierry Werts, de la Fiscalía federal durante una conferencia de prensa en Bruselas.



Por su parte, el portavoz de ese órgano, Eric Van der Sypt, ha señalado en la misma conferencia de prensa que la Policía federal y las unidades antiterroristas "realizaron en la tarde del jueves 12 intervenciones" en diferentes ciudades del país. Algunos de los detenidos y muertos acababan de regresar de combatir en Siria, aunque la Fiscalía ha eludido precisar cuántos y tampoco ha desvelado su identidad o nacionalidad, salvo que los dos detenidos en Francia son belgas.



En las redadas se han encontrado cuatro "armas de guerra" Kalashnikov AK-47, otras armas de fuego, municiones y explosivos.



La Policía también ha descubierto material de comunicación --móviles, radios y walkie talkies--, documentos falsos, una "cantidad importante" de dinero, así como varios uniformes de Policía. Las autoridades belgas todavía no han identificado a los dos muertos en Verviers.

"No puedo confirmar más, pero sí, su objetivo era matar a policías en las comisarías o en otros lugares... Tenían planes concretos para atentar contra la Policía", agregó van der Sypt, que también indicó que por el momento no pueden comunicar las identidades de los detenidos.



Asimismo señaló que la Fiscalía planea pedir a Francia la extradición de dos sospechosos detenidos en Francia, pero declinó dar más detalles, aunque sí precisó que "esta operación no tiene nada que ver con las investigaciones en París", en relación a los atentados de la semana pasada en la capital gala.

También el primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado que no cree que haya un "vínculo directo" entre los atentados de la semana pasada en Francia y las operaciones antiterroristas de este jueves en Bélgica.

Dos muertos en la operación de ayer

En la operación de ayer, dos personas murieron y otra resultó gravemente herida en la operación antiterrorista en Bélgica.

Según el relato policial, los sospechosos dispararon "durante largos minutos"con armas automáticas y cortas contra las fuerzas del orden, pero ningún agente resultó herido, ha agregado.

La investigación de la Fiscalía federal comenzó antes de los atentados terroristas de la pasada semana en París, en los que fallecieron 17 personas, y según las fuentes la macro-operación de la capital belga no está vinculada con esos ataques.

El Órgano de Coordinación para el Análisis de las Amenazas (OCAM) ha elevado el nivel de alerta para todo el país del nivel 2 al 3, sobre una escala de 4.

25 detenidos en 12 horas

En total, Francia y Bélgica han detenido a 25 personas en las últimas horas, en operaciones relacionadas con el terrorismo yihadista. Además, en Berlín, la policía alemana ha detenido a dos ciudadanos turcos presuntamente ligados a la organización Estado Islámico y que están bajo sospecha de haber preparado un atentado en Siria. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, han asegurado de que no hay indicios de que los dos detenidos estuvieran planificando un atentado en Alemania.

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha decidido elevar el nivel de seguridad que aplica en los edificios comunitarios como "medida de precaución" tras el operativo belga.