El ministro de Sanidad irlandés declara que es homosexual

18/01/2015

Irlanda celebrará en mayo un referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El ministro irlandés de Sanidad, Leo Varadkar, se convirtió hoy en el primer miembro del Gobierno de Dublín que se declara homosexual.

En una entrevista en la cadena pública RTÉ Radio 1, Varadkar, de 36 años, dijo hoy que ha decidido hablar abiertamente acerca de su sexualidad ante el referéndum sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo que se celebrará en Irlanda en mayo.

El político de la formación conservadora Fine Gael (FG), que gobierna Irlanda en coalición con los laboristas, afirmó que quiere ser "honesto con la gente" antes de tomar las "decisiones que se van a presentar" en un futuro cercano.

"Soy gay. No es un secreto, aunque no es algo que todo el mundo debería saber necesariamente. Nunca había hablado en público sobre ello", sostuvo el ministro. "Quiero que la gente sepa que cualquier decisión que tome, en cualquier asunto, la tomaré pensando en lo que creo que es el interés público y mi propia conciencia. No permitiré que mis circunstancias o mi propia orientación sexual dicten mis decisiones", afirmó.

Irlanda reconoce desde julio de 2010 las uniones civiles entre homosexuales, que cuentan con amparo legal en cuestiones como derechos de sucesión, propiedad inmobiliaria, pensiones e impuestos.

Según una encuesta publicada por el diario "Irish Times" en diciembre, el 71 % de los electores irlandeses piensa votar a favor de legalizar el matrimonio homosexual en el plebiscito de mayo.