Internacional

Cumbre

La UE ve urgente la cooperación con países árabes contra el yihadismo

Redacción

19/01/2015

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han coincidido este lunes en la "urgencia" de buscar nuevas formas de cooperación en materia de seguridad.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han coincidido este lunes en la "urgencia" de buscar nuevas formas de cooperación en materia de seguridad con los países árabes para frenar el avance de redes yihadistas en Europa, tras los atentados de París y las detenciones en Bélgica de la última semana.

En un debate a puerta cerrada en Bruselas, los jefes de las diplomacias europeas han mostrado una "evolución de mentalidad" y coincidido en el "sentido de urgencia" respecto a la necesidad de avanzar en la colaboración en materia de seguridad con los países más sensibles al avance del extremismo, en África y Asia, han explicado fuentes europeas.

La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, ha explicado en una rueda de prensa al término de la reunión que hay acuerdo para coordinar "de forma mucho más activa que hasta ahora" el intercambio de información y e investigaciones de inteligencia.



Esta mejora en la colaboración no debe darse solo dentro de la Unión Europea, sino también en sus relaciones con países de "alrededor, empezando por el Mediterráneo y el mundo árabe, empezando por Turquía, Egipto, los países del Golfo, el norte de África, pero también mirando más hacia África y Asia".



En este sentido, la UE quiere "lanzar en las próximas semanas proyectos concretos con determinados países para aumentar el nivel de cooperación en lucha contra el terrorismo". Se trata en particular de "Turquía, Egipto, Yemen, Argelia y los países del Golfo", ha explicado.



Mogherini ha anunciado también que la UE reforzará su trabajo para bloquear la financiación de las redes terroristas y en particular del Estado Islámico. Para ello se celebrará en Bruselas en los "próximos días" una reunión de expertos de la UE, EEUU, Australia Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Islandia, así como de la ONU.

Los ministros no han cerrado medidas concretas tras el debate, pero sí han pedido al Servicio Europeo de Acción Exterior que trabaje en propuestas para mejorar la vertiente exterior de la UE en la lucha contra el terrorismo.

Los ministros han evocado la inestabilidad de los llamados Estados fallidos, porque suponen un escenario favorable para los extremistas, y han abogado por dedicar mayores esfuerzos a resolver conflictos en países foco del yihadismo, como Siria o Irak.

El resultado de esta reflexión se llevará a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea del próximo 12 de febrero en Bruselas, indican las fuentes consultadas, con el objetivo de que las propuestas deriven en medidas más concretas.