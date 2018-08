Internacional

La exmujer del fiscal Nisman pone en duda la hipótesis del suicidio

20/01/2015

"Creo que no ha sido un suicidio", ha dicho Sandra Arroyo. Los peritos de la Policía argentina no han encontrado restos de pólvora en las manos del fiscal.

La exmujer del fiscal argentino Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, ha puesto en duda hoy la hipótesis del suicidio del que fuera su marido, una de las que barajan los investigadores tras hallarle muerto en su apartamento por un disparo en la sien.

"Creo que no ha sido un suicidio", ha dicho Arroyo Salgado ante una multitud de periodistas frente a la Fiscalía de Viviana Fein, a cargo de la causa por "muerte dudosa" abierta tras el fallecimiento de Nisman.

La exmujer del fiscal especial de la causa por el atentado contra la mutual judía AMIA ha declarado hoy ante Fein, quien también ha interrogado a los escoltas de Nisman, al colega que le prestó el arma que puso fin a su vida y al dueño del edificio en el que vivía.

No había pólvora en sus manos

Los resultados de las pruebas conocidos hasta el momento no son determinantes para establecer la causa de la muerte. Según los resultados provisionales de la autopsia del cadáver, en su muerte "no hubo intervención de terceras personas". Sin embargo, el barrido electrónico para determinar si había pólvora en las manos del fiscal, conocido hoy, "dio negativo".

Los peritos de la Policía argentina no han encontrado restos de pólvora en las manos del fiscal. "Pero no es un resultado inesperado", ha añadido Fein, ya que "el calibre pequeño del arma, calibre 22, no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo, es un tema técnico".

Así las cosas, ha incidido en que la pericia "no descarta que él se haya disparado" y, en ese sentido ha defendido que la autopsia "lo ha confirmado de manera categórica".

Fein también ha revelado que, en las pesquisas realizadas en la casa de este, hallaron una nota con una lista de la compra y otras tareas pendientes para el lunes, supuestamente dirigida a una empleada doméstica.

?Tristeza y dolor?

La familia de Nisman ha expresado hoy su "profunda tristeza y dolor" por una "muerte tan injusta" e "irreparable" y ha asegurado que pelearán para que se haga justicia.

Por su parte, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha apuntado al suicidio como principal hipótesis y ha añadido que ve "múltiples interrogantes" en el caso.