'Negociar una nueva forma de pagar la deuda' será la clave en Grecia

Pedro García Larragan | Radio Euskadi

26/01/2015

Es posible y viable, aunque no será fácil. Todo pasa porque la Troika y el nuevo Gobierno griego sean capaces de negociar con serenidad una nueva forma de pagar la deuda.

Grecia es hoy un país arruinado: con un 35 % de la población en riesgo de pobreza, un paro del 27 % y una economía un 25 % menor que cuando empezó la crisis. ¿Cómo darle la vuelta a esta situación sin salir del euro y sin provocar una estampida de inversores? Ése el gran reto que tiene a partir de hoy el líder de Syriza.

Grecia ha cogido prestado y tiene que devolver más de 310.000 millones de euros, más de una vez y media la suma de todo lo que el país hace y vende en un año. Y gran parte de esa monstruosa deuda, el 80%, está en manos de sus socios europeos, que han afrontado ya dos rescates de su economía. Ha hecho recortes mil millonarios, ha subido el IVA al 23 %, los salarios en términos reales han bajado más de un 20 %, ha despedido a miles de funcionarios, y ha dejado sin cobertura sanitaria a 3 millones de personas con más de un año en paro. En resumen: el 20% de la población sumido en la pobreza, y otro 15% adicional en riesgo de hacerlo. Y no ha funcionado. Para Iñigo Calvo, profesor de la Deusto Bussiness School, "la troika debe darse cuenta de que con su política de austeridad, se han pasado de frenada".

El país apenas crecerá este año un 0’6 %, ridículo para hacer frente a sus obligaciones. ¿Qué salida plantea el nuevo primer ministro? Renegociar la deuda y acabar con la política de austeridad. Promete una inversión pública de 4 mil millones de euros para crear 300 mil empleos. Keynes en estado puro, una 'rara avis' en la Europa de hoy. ¿Es factible?

Iñigo Calvo cree que sí. "Es posible y viable, aunque no será fácil. Todo pasa porque la Troika y el nuevo Gobierno griego sean capaces de negociar con serenidad una nueva forma de pagar la deuda, una reestructuración ordenada que no genere pánico en los mercados". Si se hace así, vaticina el profesor de la Deusto Bussiness School, los inversores internacionales – no sólo la Troika - seguirán prestando al Gobierno griego. Otros gobiernos y otras grandes empresas ya lo han hecho antes. ¿Por qué ahora no?.