Internacional

Primera reunión oficial

Grecia trasladará hoy a Schulz que no tomará 'decisiones unilaterales'

Redacción

29/01/2015

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, recibirá a Schulz a las 14:00 horas y mensaje del Ejecutivo es que no habrá decisiones unilaterales respecto a las negociaciones con los acreedores.

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, visita hoy Atenas para informarse sobre el programa griego de cara a las negociaciones con los acreedores.



El recién estrenado primer ministro griego, Alexis Tsipras, recibirá a Schulz a las 14:00 horas y, según adelantó ayer el viceprimer ministro, Yanis Dragasakis, el mensaje del nuevo Ejecutivo es que no habrá decisiones unilaterales respecto a las negociaciones con los acreedores internacionales.



"No queremos la ruptura con los (socios) europeos", dijo Dragasakis a la salida de la reunión que mantuvo con Tsipras, y los ministros de Finanzas, Yanis Varufakis, y Economía, Infraestructura, Marina Mercante y Turismo, Yorgos Stathakis.



"El clima en Europa es muy positivo. El memorando (rescate) tal como existía hasta ahora ya no existe", destacó Drasagasakis.



Pocas horas después del primer Consejo de Ministros, el equipo económico se reunió para preparar tanto el encuentro de hoy con Schulz como el de mañana con el dirigente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.