Internacional

Denuncia de la BBC

Google censura algunas búsquedas sobre el Estado Islámico

Redacción

09/02/2015

El buscador ha eliminado algunos resultados en inglés de la función 'autocompletar' en los que se explicaba cómo unirse a la organización yihadista.

Google ha eliminado recientemente algunos resultados de su función "autocompletar" y de sus búsquedas que explicaban cómo unirse al Estado Islámico -organización yihadista que intenta implantar un califato en Iraq y Siria-.

Al parecer, en la versión del buscador en Reino Unido y en Estados Unidos, cuando alguien introducía las palabras "How Can I join" ("cómo puedo unirme") una de las primeras sugerencias que salía era la de "cómo puedo unirme al ISIS".

La cadena BBC ha sido la que se ha dado cuenta de esto y ha informado a Google, que ha eliminado está búsqueda.

Google suele censurar algunas sugerencias de búsqueda pero la pregunta es ¿por qué ésta no fue censurada? La función de "Autocompletar" permite mostrar las frases más comunes mientras escribes. Introduciendo las palabras ya mencionadas ("How Can I join") no solo aparecía la sugerencia al ISIS, sino también a los "Iluminati", o a la "Policía".

Una hora y media después de que BBC informara a Google de lo que había detectado, el buscador eliminó la sugerencia al "ISIS". El ISIS, también conocido como Estado Islámico -organización yihadista- ha reclutado supuestamente a más de 1.000 personas de Reino Unido para luchar en sus filas.

En Francia, en concreto en la versión francesa de Google, han alertado desde Le Monde de una búsqueda relacionada con el Estados Islámico, "Comment rejoint Daech" -acrónimo en árabe de Estados Islámico usado por opositores-, que este lunes todavía estaba activa. Desde el diario francés esperan que desaparezca en pocos días.

Si se busca en español la frase "quiero unirme a" la cuarta sugerencia también es la de "quiero unirme a isis"; la segunda es a "la yihad".

Al parecer, el grupo yihadista y sus seguidores estarían utilizando las redes sociales, como Twitter, Facebook o Instagram, para difundir sus mensajes, fotos y vídeos, e incluso se cree que han utilizado videojuegos para reclutar combatientes.