Tsipras acudirá 'lleno de confianza' a la reunión con el Eurogrupo

Redacción

16/02/2015

El primer ministro griego se entrevista hoy con los ministros de Economía para renegociar la deuda, y ha prometido que "Grecia será un país completamente distinto en seis meses".

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, se ha mostrado "lleno de confianza" de cara a la reunión de este lunes con los ministros de Economía de la eurozona para renegociar los términos de reajuste de la deuda griega y ha prometido que, si le permiten desarrollar sus planes, Grecia será un país "completamente distinto" en un plazo de seis meses.

"No necesitamos dinero, no queremos nuevos préstamos de emergencia, lo que queremos es tiempo", ha declarado Tsipras en una entrevista concedida al magacín alemán 'Stern', donde ha insistido en que intentará buscar "una solución en la que salga ganando todo el mundo, salvar a Grecia de la tragedia e impedir que Europa se fracture".

A pesar de que el primer ministro anticipó unas "negociaciones difíciles", en particular con Alemania, Tsipras exhibió un tono conciliador a lo largo de toda la entrevista y dedicó un par de cumplidos a la canciller Angela Merkel, con quien mantuvo una reunión a mediados de semana.

"A mí me pareció una mujer perfectamente educada y ni mucho menos tan rigurosa como me esperaba, a tenor de lo que había leído sobre ella en los medios", destacó Tsipras, quien terminó describiendo a su homóloga alemana como "una política pragmática que no tiene el más mínimo interés en poner en peligro el futuro de Europa".

