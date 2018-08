Internacional

Tras el ultimátum

Grecia apuesta por dar el 'paso de la responsabilidad' y del acuerdo

Redacción

17/02/2015

"El siguiente paso es el paso responsable", ha señalado Varufakis a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho (Ecofin), que se celebra hoy en Bruselas.

El ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis, ha señalado que el siguiente paso que debe darse tras el ultimátum de este lunes del Eurogrupo a Grecia es el "responsable" y ha mostrado su confianza en lograr un acuerdo "muy bueno" para el europeo medio.



"Vamos a continuar reflexionando para mejorar las oportunidades, y en realidad para conseguir un muy buen acuerdo para el europeo medio, no para el griego medio, no para el holandés medio, no para el alemán medio", continuó.



Según el ministro heleno, Europa sabe cómo "deliberar de tal manera como para crear una solución muy buena, una solución honorable de un desacuerdo inicial".



Varufakis destaca que hoy participa en una reunión con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) sobre la que dice estar "entusiasmado" porque "la inversión es el principal juego en Europa, es lo que va a vencer a las fuerzas deflacionistas que soplan en todo el continente".



"Tal y como el Banco Central Europeo (BCE) es el pilar de la estabilidad monetaria, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es un pilar excelente para el crecimiento y recuperación en Europa", añadió.



El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, por su parte, ha reiterado el mismo mensaje de este lunes al insistir en que Grecia debería pedir una prolongación del programa de asistencia financiera y en que la pelota está en el tejado griego.



"Espero que pidan una prolongación del programa, y una vez que lo hagan podremos permitir flexibilidad dentro del programa, donde podrán introducir sus prioridades políticas", ha recalcado.