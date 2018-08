Jennifer Lopez, De Niro o Scarlett Johansson, con Hillary Clinton

Hollywood no ha dudado en extender la alfombra roja a Hillary Clinton tras formalizar su candidatura por el Partido Demócrata a las elecciones de 2016, un anuncio recibido con ilusión por celebridades como Jennifer López, Scarlett Johansson o Lena Dunham.

"Estoy muy emocionada por la noticia. Creo que ya es hora de que haya una presidenta", ha dicho Jennifer López al portal E! Online.

Johansson, por su parte, apunta que "es el momento apropiado" para la decisión de Clinton y que ese movimiento va a hacer que el proceso de las primarias resulte "muy interesante".

"Creo que ahora mismo está realmente preparada. La considero una muy buena política y representa al Partido Demócrata bastante bien", ha señalado la actriz en declaraciones a Access Hollywood.

Dunham, protagonista de la serie "Girls", fue más explícita en su apoyo a Clinton a través de Twitter.

La actriz publicó una imagen de Clinton prestando atención a su teléfono móvil acompañada por el texto: "Esta es Hillary leyendo un mensaje mío que dice: 'Contigo en cada etapa del camino, chica'".

