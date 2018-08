Varios muertos en un ataque contra un vehículo de la ONU en Somalia

Varias personas han muerto hoy y otras han resultado heridas en un ataque contra un vehículo de las Naciones Unidas en Garowe, capital de la región semiautónoma somalí de Puntlandia, según han informado a Efe fuentes de la ONU.

El minibús estaba estacionado frente a la puerta de la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cuando ha hecho explosión.

El grupo somalí Al Shabaab ha reivindicado la autoría del ataque. "Estamos detrás del ataque de Garowe", ha explicado a Reuters Abiasis Abú Musba, el portavoz de operaciones militares de Al Shabaab.

La bomba ha acabado con la vida de nueves guardias de seguridad, de los cuales dos son kenianos y los otros siete son somalíes, según ha explicado desde el lugar de los hechos Mohamed Abdi, un mando policial somalí.

"Una explosión ha alcanzado el autobús que llevaba a los trabajadores hacia las oficinas de Naciones Unidas. Han muerto al menos nueve personas", ha explicado, en declaraciones a Reuters.

Los heridos, cuatro, han sido trasladados al hospital y dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Otras fuentes contactadas por Efe en la organización en Somalia elevan el número de muertos a 11.

"Condeno el ataque de esta mañana contra la ONU en Garowe. Conmocionado y consternado por la pérdida de vidas", ha dicho el representante especial de la ONU para Somalia, Nicholas Kay, en su cuenta de Twitter.

I condemn attack this morning on @UN in #Garowe. Shocked and appalled by loss of life. More details to follow. @UNSomalia #Somalia