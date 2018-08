Internacional

La ayuda no llega a Nepal y ya son más de 7.000 los fallecidos

03/05/2015

El número de españoles que todavía permanecen sin localizar ha bajado a 21, frente a los 35 que quedaban ayer. Un nepalí de 100 años ha sido rescatado tras una semana.

Naciones Unidas solo ha recibido hasta el momento un dos por ciento de la ayuda de primera necesidad que ha pedido a la comunidad internacional para asistir a las víctimas del terremoto de Nepal, según ha hecho saber la organización internacional en la última evaluación.

Si bien el montante total de ayuda recibido hasta el momento es de 68 millones de dólares, la petición de emergencia para refugios, alimentos y reconstrucción inicial tan solo ha recaudado 7,5 millones de los 415 millones de dólares solicitados.

Más de 7.000 personas han muerto y más de 14.000 han resultado heridas en el terremoto de 7,9 que sacudió Nepal hace más de una semana, mientras los equipos de rescate continúan levantando escombros y las autoridades se esfuerzan por hacer llegar la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.

De hecho, el primer ministro nepalí, Sushil Koirala, ha avisado en Katmandú de que la crisis que padece Nepal tras el terremoto podría empeorar considerablemente si los damnificados no reciben la ayuda que necesitan antes de la llegada de las lluvias del monzón.

"El primer ministro ha asegurado que los problemas que padecen las víctimas empeorarán si no son resueltos antes de la llegada del monzón", que está prevista para junio, ha afirmado un portavoz de Koirala al diario local Himalayan Times.

Koirala ha hecho esas declaraciones durante una reunión con representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en la que ha asegurado que nunca había imaginado que un seísmo de tal magnitud podría llegar a golpear Nepal como lo hizo hace una semana.

21 españoles sin localizar

El número de españoles que todavía permanecen sin localizar ha bajado a 21, frente a los 35 que quedaban ayer sábado, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo en rueda de prensa.

El ministro ha explicado que la razón de este nuevo descenso es la labor de comprobación de los españoles que han abandonado el país verificando las listas facilitadas por las autoridades de inmigración nepalíes.

García-Margallo ha señalado que "no queda ningún compatriota por contactar" en las zonas del Everest, Annapurna y Shisha Pangma, que eran las que constituían "una mayor preocupación" para el Gobierno "desde el inicio de la tragedia" y "únicamente quedan 7 españoles desaparecidos" en el valle de Langtang.

Rescatado un nepalí de 100 años

Un nepalí de una edad "superior" a los 100 años ha sido rescatado con vida bajo los escombros de su propia casa una semana después del terremoto, ha informado a Efe una fuente oficial.

El anciano, Fanchu Ghale, fue encontrado ayer por un equipo de rescate de la Policía nepalí bajo los escombros de su casa en Kimtang-8, en el distrito de Nuwakot (al norte de Katmandú), afirmó el portavoz del Ministerio del Interior, Laxmi Prasad Dhakal.

"Aunque varios medios han especulado sobre su edad, lo único que podemos decir es que supera los 100 años, aunque desconocemos la edad exacta", matizó Dhakal, que añadió que el anciano fue trasladado en helicóptero al hospital operativo más cercano.

Según aseguraron fuentes de los servicios de rescate al diario local Kantipur, el estado de salud de Ghale era aparentemente bueno, a excepción de unos pequeños cortes en los labios.

Ya son más de 7.000

Los muertos por el han superado los 7.040 y el de heridos 14.123, según los últimos datos difundidos por el Gobierno nepalí, aunque se espera que aumente el número de personas que han perdido la vida a medida que se conozca la situación en las zonas más remotas del país.

El Consorcio de Reducción de Riesgos en Nepal, una entidad en la que participan organismos de Naciones Unidas, calcula que el terremoto ha causado el desplazamiento de 2,8 millones de ciudadanos (la población del país es de 28 millones personas).

La misma fuente ha señalado que el seísmo destruyó unas 160.786 casas y otras 143.673 resultaron dañadas en Nepal, y ha reclamado de manera urgente 415 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria que vive el país del Himalaya.

Por otra parte, el 75 % de las víctimas del terremoto que se habían refugiado en los campamentos provisionales instalados por el Gobierno nepalí en Katmandú han abandonado las tiendas, según fuentes militares.

El mayor campamento de la capital nepalí, el de Thudikel, da refugio todavía a entre 1.200 y 2.000 personas, aunque el lunes pasado albergaba a entre 9.000 y 12.000, ha asegurado una fuente militar que ha preferido mantener el anonimato.

Esa situación -ha aclarado- se repite en otros 15 campamentos instalados en diferentes puntos de Katmandú, donde según los últimos datos oficiales difundidos por el ministerio del Interior nepalí, 22.905 casas fueron destruidas y otras 60.855 resultaron dañadas.

Ayer dos nuevos temblores de 4,2 y 5 grados en la escala de Richter volvieron a sacudir el país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque su intensidad quedó lejos del terremoto de 7,8 del pasado fin de semana.

El vendedor de 36 años Madhav Pudasaini, que se encuentra también en el campamento de Thudikel, ha explicado a Efe que no puede abandonar el lugar porque no queda nada de su casa ni de la tienda en la que trabajaba, así que espera que el Gobierno le dé alguna alternativa.

"No sé cuando me voy a ir ni a dónde me iré. Aquí seguiré hasta que tenga una solución", ha sentenciado Pudasaini.