Un nuevo seísmo en Nepal deja 66 muertos y casi 2.000 heridos

La naturaleza vuelve a cebarse con Nepal. Un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter ha golpeado este martes por la mañana el país del Himalaya, mientras aún intentaba recuperarse del seísmo que hace apenas dos semanas provocó más de 8.000 muertos, 15.000 heridos y decenas de miles de viviendas derruidas. Ha sido un nuevo terremoto, no una réplica del anterior.

Por el momento se tiene constancia de al menos 66 muertos y 1.928 heridos por este nuevo seísmo. Además, hay 17 fallecidos en India y uno en el Tíbet, según fuentes oficiales de India y China.

Según informa el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), el epicentro se ha registrado a unos 80 km al noreste de Katmandú, la zona más afectada por el terremoto del 25 de abril. En concreto, se ha situado en torno a Namche Bazar, "la puerta de entrada al Everest". De hecho, este temblor ha tenido lugar mucho más cerca de la montaña más alta del mundo que el anterior.

El seísmo también se ha sentido en el campo base del Everest y otros países de la región, como India, Bangladesh y China. Al temblor principal le han seguido al menos seis réplicas en el lapso de una hora, una de ellas de 6,3 grados, todas ellas localizadas al norte y noroeste de Katmandú.

El Gobierno Vasco ha confirmado que tres ciudadanos vascos que se encontraban en Nepal en el momento del seísmo se encuentran bien, aunque aclara que pudiera haber más vascos en la zona.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha informado de que las 152 personas de nacionalidad española que se encuentran en Nepal están localizadas, incluidas las 40 que están en la zona de Pokhara.

Gaizka Mentxaka, un trabajador vasco de Unicef que se encuentra en Nepal, ha relatado en Radio Euskadi que el terremoto se ha sentido en todo el país. "Estoy en la oficina de Unicef, la alarma nos ha dado dos segundos de ventaja y estamos en el parking unas 300 personas", ha explicado.

Mentxaka ha lamentado que las necesidades de la población tras el terremoto del día 25 "aún no habían sido cubiertas", por lo que ha hecho un llamamiento a toda persona que quiera ayudar. "Que la gente vaya a Unicef y pregunte cómo puede ayudar", ha reclamado.

Audio: Entrevista completa a Gaizka Mentxaka desde Nepal:

Mapa que indica el epicentro del terremoto. Fuente: USGS

Edificios caídos y miles de personas en las calles

El Gobierno nepalí ha anunciado que enviará de forma inmediata todos los helicópteros y equipos médicos disponibles a la zona en la que se ha registrado el nuevo terremoto. Por su parte, la Policía ha recomendado a los ciudadanos que se mantengan "en campo abierto" y que ayuden a "mantener libres las carreteras". "No colapséis las líneas telefónicas, se sugiere mejor SMS", ha precisado.

Mientras tanto, miles de personas permanecen en las calles de Katmandú, ciudad en la que se han derrumbado algunos edificios que ya quedaron muy deteriorados tras el anterior seísmo.

Las calles de acceso al centro de la capital muestran cientos de personas en espacios abiertos para mantenerse alejados de los edificios.

Gemma Gillie, cooperante de Save The Children, ha relatado que este potente terremoto ha llegado "justo cuando la gente comenzaba a sentirse segura", según ha contado en la BBC británica.

"Nos dimos cuenta de que era mucho más fuerte que cualquiera de los que hemos tenido desde el 25 de abril. Ha sido bastante aterrador", ha añadido.

Nepalíes en busca de un espacio abierto, tras el nuevo seísmo. Foto: EFE

Destruction! The hills of Sindhupalchowk, Nepal after the Earthquake. Photo Credit - Anil Thapa pic.twitter.com/rcwDI5R8aO