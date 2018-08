Internacional

Hospitalizan a 60 escolares en Afganistán por posible envenenamiento

06/06/2015

La Policía ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.

Al menos 60 escolares fueron hospitalizadas hoy tras sufrir mareos y vómitos por un posible envenenamiento en una colegio en el centro de Afganistán, aunque se desconocen aún las circunstancias del suceso, informó a Efe una fuente policial.

El posible envenenamiento tuvo lugar esta mañana en el distrito de Panjab, en la provincia de Bamyan, afirmó el jefe de la Policía regional, Khudayar Qudsi, que concretó que las 60 estudiantes tienen entre 17 y 18 años.

El jefe de Policía aseguró que la investigación sobre lo ocurrido aún no ha concluido, por lo que no se puede aclarar si los mareos y vómitos de las estudiantes se debieron o no a un envenenamiento.

Hace dos semanas otras 60 niñas de un colegio del norte de Afganistán fueron intoxicadas con un "polvo blanco que emitía un fuerte olor" arrojado supuestamente por talibanes, quienes han estado tradicionalmente en contra de la educación femenina.

Los casos de intoxicaciones en escuelas femeninas son bastante frecuentes en Afganistán y generalmente están rodeados de cierto misterio.

En los últimos años se han dado varios casos de envenenamientos en escuelas de chicas, entre ellos cuatro intoxicaciones masivas en 2013, cuando unas 230 estudiantes resultaron envenenadas.

Muchos analistas responsabilizan de las intoxicaciones a los talibanes, pero portavoces de los rebeldes han negado su implicación en estos sucesos y recientemente aseguraron que en un nuevo Gobierno en Afganistán liderado por ellos permitirían la educación femenina.