Talibanes asaltan el Parlamento afgano con armas y explosivos

El asalto talibán contra el Parlamento afgano ha finalizado con la muerte de siete insurgentes que perpetraron el ataque detonando varios explosivos y enfrentándose a tiros con las fuerzas de seguridad, en una acción que dejó al menos 18 civiles heridos, aunque ninguno entre los legisladores.

El portavoz de la Policía de Kabul, Ebadullah Karimi, ha dicho a Efe que seis atacantes han muerto pocos minutos después de iniciado el ataque y el área estaba bajo control de las fuerzas de seguridad afganas.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Interior afgano, Sediq Sediqqi, ha elevado el número de talibanes muertos a siete en un mensaje en la red social Twitter, donde ha remarcado que no ha habido víctimas entre los legisladores.

¿Afghan Police repelled terrorist attack today on AFG Parliament, killing all 7 attackers, no MP was wounded,