Grecia, Unai Rementeria, Euskaltel y la ola de calor, en titulares

IKER GÓMEZ | EITB.EUS

01/07/2015

Estas son las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el día.

Niegan un tercer rescate a Grecia

El Eurogrupo niega un tercer rescate a Grecia y el FMI declara al país en mora porque no ha pagado, tal como adelantó el propio Alexis Tsipras, la deuda de 1.600 millones de euros que vencía a medianoche. Se trata de una situación sin precedentes entre los países desarrollados. Grecia sigue pidiendo más tiempo para hacer frente a sus obligaciones, pero el Eurogrupo no accederá a negociar nada hasta que no pase el referéndum. Ayer en las calles de Atenas fue el turno de los partidarios del ?sí? a las reformas exigidas por Europa, que como ocurrió con los del ?no?, se contaron por miles.

Araba ya tiene diputado general; Bizkaia lo elije hoy

Ramiro González, investido diputado general de Araba, con el compromiso de gobernar ?desde el acuerdo?. Reactivación económica, servicios sociales y cohesión territorial serán las prioridades del nuevo Gobierno foral, que contará con la participación del partido socialista.

Y hoy, con Bizkaia, se cerrará el proceso de investidura de los diputados generales. Unai Rementería (PNV) también contará con el apoyo del PSE-EE. Josu Unanue también presentará su candidatura por EHBILDU, pero sin posibilidades.

Navarra también avanza hacia el cambio, y Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han logrado salvar los principales desacuerdos y han cerrado un acuerdo programático para gobernar Navarra los próximos cuatro años.. En concreto, los representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda han cerrado un "amplísimo" acuerdo programático para el nuevo Gobierno de Navarra, que estará liderado por Uxue Barkos.

Euskaltel toca hoy la campana de la Bolsa

Euskaltel sacará hoy a bolsa hasta el 70% de sus acciones. Habrá toque de campana en la Bolsa de Bilbao a cargo del presidente de la compañía, Alberto García Erauzkin. Euskaltel sale a bolsa valorada en 1.200 millones de euros, 9,5 euros por acción. Kutxabank seguirá siendo el accionista de referencia, con el 30%. Entrarán nuevos actores como el grupo March, que adquiere el 8%. Salida a bolsa por la que los 25 directivos de la empresa recibirán 41 millones de euros, incentivo que centra las críticas de ELA y Comisiones Obreras hacia esta operación.

La Ley Mordaza, en vigor

Impedir un desahucio o fotografiar a agentes de policía podrá ser sancionado a partir de hoy, día en el que entra en vigor La ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza. Con el único apoyo del PP, el texto establece multas para las nuevas formas de protesta de los últimos años: alterar gravemente el orden público en las proximidades de los parlamentos, podrá ser sancionado con hasta 600.000 euros. Hacer una sentada para no disolver una manifestación, hasta 30.000 euros. Entra hoy en vigor, aunque con un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Sigue el calor, pero menos

Euskalmet prevé para hoy una bajada de temperaturas, aunque seguirá el fuerte calor. En el interior volverá a soplar viento del sureste y las máximas rondarán los 35-37 grados, pero en la costa, ya desde la mañana, se espera la entrada de brisa, por lo que los termómetros se quedarán más cercanos a los 28-30 grados.

Los cielos estarán menos nubosos durante la mañana, con tan solo algunas nubes altas, pero, por la tarde, la nubosidad tenderá a aumentar, no descartando algunos chubascos tormentosos aislados por la tarde-noche.