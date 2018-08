Internacional

Crónica

Miedo 1 - Tsipras 0

Iratxe Etxebarria | Atenas

05/07/2015

Los bancos griegos continúan cerrados y aunque las colas hayan disminuido, la sombra del miedo sigue aumentando.

Ha llegado el día. Los bancos de Grecia continúan cerrados por séptimo día consecutivo y ese es precisamente el arma más efectivo que está utilizando la Unión Europea (UE) para hacer campaña por el 'nai' (sí) o para que los griegos acepten la propuesta de los acreedores. Esa misma estrategia fue empleada por la UE en Chipre para forzar a Nicosia a pedir el rescate. Los griegos, hoy también, sólo pueden sacar 60 euros. Las colas han disminuido, pero la sombra del miedo que planea sobre Grecia no deja de aumentar.

En la calle gana el 'oxi' (no), la tesis del no y del gobierno de Alexis Tsipras en contra de la última propuesta de los acreedores. Quisiera recordar que en el referéndum de Escocia, el pasado mes de septiembre, en la calle no cabía otra opción que no fuera la independencia. Sin embargo, esta opción fue derrotada en las urnas.

Según los sondeos publicados en los últimos días, la distancia entre los que abogan por el 'no' y los que defienden la propuesta de los acreedores es mínima. No sucede lo mismo en las casas de apuestas. Son muchos más los que han apostado por el 'nai' (sí) que los que han hecho por el 'oxi' (no). ¿Será que saben que el miedo es un enemigo difícil de vencer?