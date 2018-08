Internacional

Tercer rescate

El Parlamento griego respalda el plan de Tsipras

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/07/2015

La votación ha salido adelante con los votos a favor de 251 diputados, mientras que 32 han votado en contra y 8 se han abstenido.

El Parlamento griego ha dado el mandato al Gobierno para continuar negociando con los acreedores la última propuesta de acuerdo presentada este jueves por Atenas.

La votación ha salido adelante con los votos a favor de 251 diputados, mientras que 32 han votado en contra y 8 se han abstenido.

Las abstenciones han sido del ministro de Energía y líder de la corriente más izquierdista de Syriza, Panayotis Lafazanis, y de la presidenta del Parlamento, Zoé Konstandopulu.

Además de la gran mayoría del izquierdista Syriza y de los diputados de su socio de Gobierno, han votado a favor el nacionalista Griegos Independientes, los conservadores de Nueva Democracia, el centrista To Potami y el socialdemócrata de Pasok.

En cambio, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas del KKE y dos diputados de Syriza se han posicionado en contra.

Llamamiento a la unidad

Antes de la votación y ante el anuncio de que algunos de los diputados de Syriza no iban a secundar el mandato, el primer ministro, Alexis Tsipras, ha realizado una corta intervención para llamar a la unidad.

Tsipras ha afirmado que el procedimiento es necesario para que el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, tenga el máximo apoyo de cara a obtener el mejor resultado posible.

"El voto a favor de los diputados del Gobierno es el mínimo de confianza que se puede mostrar hacia el Gobierno y el primer ministro", ha dicho Tsipras.

Al inicio de la sesión, el primer ministro ha señalado que el Gobierno ha hecho muchas concesiones en la propuesta enviada a los acreedores respecto a su programa inicial, a cambio de mantener al país en el euro y conseguir financiación, un paquete de inversiones y la reestructuración de la deuda.

"No quiero ocultar la verdad. El acuerdo que se debatirá en el Eurogrupo está lejos de nuestro programa", ha asegurado Tsipras.

"Debemos admitir que lo que nos piden es difícil. Mejor que el ultimátum, pero difícil", ha remarcado y ha añadido que ahora el país tiene "por primera vez la posibilidad de hacer desaparecer la discusión sobre el 'grexit'".

"No he vendido a los griegos"

En su comparecencia, el primer ministro ha señalado que su Ejecutivo se ha visto obligado a tomar medidas que no se encontraban en su programa electoral.

Sobre el referéndum de la semana pasada, en el que una mayoría de los griegos se negaron a volver a las conversaciones con la troika según las condiciones previas, el primer ministro ha declarado que ese resultado no le daba el derecho para romper relaciones con Europa.

"No estoy dejando vendidos a los griegos. Nunca pedí el 'no' para salir de Europa, sino para fortalecer nuestra capacidad negociadora", ha declarado.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado este viernes ante el Parlamento su nueva oferta de negociación a los acreedores, que será sometida a votación esta madrugada en la cámara. En su comparecencia, el primer ministro ha señalado que su Ejecutivo se ha visto obligado a tomar medidas que no se encontraban en su programa electoral. Sobre el referéndum de la semana pasada, en el que una mayoría de los griegos se negaron a volver a las conversaciones con la troika según las condiciones previas, el primer ministro ha declarado que ese resultado no le daba el derecho para romper relaciones con Europa. "No estoy dejando vendidos a los griegos. Nunca pedí el 'no' para salir de Europa, sino para fortalecer nuestra capacidad negociadora", ha declarado.