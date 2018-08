Internacional

Venezuela llevará a tribunales la Ley Mordaza, que 'prohíbe protestar'

15/07/2015

Según Nicolás Maduro, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy "viola los Derechos Humanos".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha amenazado con llevar la Ley de Seguridad Ciudadana española, a la que se ha referido como ?Ley Mordaza?, a "todos los escenarios parlamentarios del mundo" para denunciarla al considerar que "viola los Derechos Humanos" porque "prohíbe protestar".

"Me dicen que la Asamblea Nacional va a empezar a denunciar la Ley Mordaza de Rajoy en todos los escenarios parlamentarios del mundo", ha dicho en su programa semanal, mientras que el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, lo ha confirmado.

"La Ley Mordaza en España no tiene nombre (...) Es una ley fascista y desde Venezuela con nuestra voz libre la denunciamos, porque es una ley que viola los Derechos Humanos y que viola la carta de Naciones Unidas", ha sostenido.

Maduro ha explicado que ahora "está prohibido protestar en España" donde --ha argumentado-- "se ha impuesto una dictadura del capital financiero y de la corrupción de la derecha franquista encabezada por Rajoy".

El líder 'chavista' se ha preguntado qué pasaría si haciendo uso de sus "facultades habilitantes" decidiera "agarrar la Ley Mordaza represiva del fascismo español y traerla para acá igualita" imponiendo "las mismas penas y los mismos castigos".

"¿Qué creen que se diría en el mundo? La dictadura de Maduro y no sé cuántas cosas más. Pero como la aprueban en España, como la aprueba la ultraderecha franquista de Rajoy, cállate la boca", ha lamentado. "Pues no callaron a (Hugo) Chávez y no me callarán a mí", ha apostillado