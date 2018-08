Internacional

Mensaje institucional

Alexis Tsipras dimite y propone elecciones anticipadas en Grecia

Agencias | Redacción

20/08/2015

"Mi mandato del 25 de enero ha vencido. Ahora el pueblo debe pronunciarse", ha dicho. ''Tengo la conciencia tranquila'', ha añadido. Los comicios podrían celebrarse el 20 de septiembre.

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha presentado este jueves su dimisión y ha llamado a elecciones anticipadas en Grecia, que podrían ser el 20 de septiembre de 2015. Tsipras ha hecho el anuncio en un mensaje institucional en la televisión pública.

"Mi mandato del 25 de enero ha vencido. Ahora el pueblo debe pronunciarse. Ustedes con su voto decidirán si negociamos bien o no", ha dicho el líder de Syriza, que se presentará a la reelección.

Tsipras ha reconocido que el acuerdo alcanzado con los acreedores no es el mejor ni lo que él quería, pero ha defendido que sí logró algunas cosas, como la reestructuración de la deuda. "Tengo la conciencia tranquila y estoy orgulloso de la batalla que he dado", ha aseverado.



"Sé que no logramos todo lo que prometimos al pueblo griego pero hemos salvado al país", ha subrayado. "Hemos dado el mensaje a Europa de que tenemos que acabar con la austeridad", ha añadido.

Tras insistir en que hizo "todo lo que pudo" en la negociación frente a una "correlación de fuerzas adversa en Europa", ha dejado claro que ahora hay que cumplir con lo pactado, aunque habrá que trabajar para "minimizar las consecuencias negativas".

En este sentido, ha asegurado que luchará "para recuperar nuestra independencia de nuevo en el futuro".

Tsipras también ha defendido la labor de su Gobierno a nivel nacional ("hemos adoptado medidas progresistas", ha dicho), y ha reconocido que aún quedan "batallas duras" por ganar, en especial la lucha contra la corrupción, acabar "con el clientelismo que hay en la política" y conseguir "un sistema impositivo justo".

"Pero para ganar esas batallas necesitamos un gobierno estable, un gobierno fuerte", ha incidido, pidiendo por tanto a los griegos que vuelvan a depositar su confianza en él porque quiere "cambios reales" en Grecia.

Fecha

Tsipras no se ha pronunciado sobre ninguna fecha para la celebración de las elecciones, aunque fuentes gubernamentales han apuntado que podrían ser el 20 de septiembre.

Tsipras ha ofrecido este mismo jueves formalmente su renuncia al presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos, y le ha pedido que convoque elecciones generales lo antes posible.

División en Syriza

La decisión de dimitir fue tomada durante una reunión que el primer ministro griego mantuvo con sus colaboradores más estrechos. Esta dimisión se produce en medio de la división en las filas de su partido, Syriza, y después de que Grecia haya realizado este jueves un pago al BCE tras recibir un primer tramo del nuevo rescate.

Tsipras lleva siete meses en el gobierno, después de que Syriza se impusiera de forma contundente en las elecciones griegas de enero.

Nueva Democracia intentará formar gobierno para evitar nuevas elecciones

El líder de Nueva Democracia, Vangelis Meimarakis, principal partido de la oposición griega, ha anunciado este jueves que intentará formar gobierno con otros partidos, relegando así la opción de convocar elecciones anticipadas, como sugería el primer ministro, Alexis Tsipras.

"Exploraremos todas las posibilidades en un esfuerzo por asegurar que las elecciones son la última opción, no la primera como quiere Tsipras", ha dicho Meimarakis.

¿Un nuevo partido?

En esta convocatoria es probable que concurra un nuevo partido surgido de la escisión de Syriza, pues ha sido la oposición de la facción más radical, la Plataforma de Izquierda, a la aprobación del rescate la que ha desencadenado la cita con las urnas. Todo apunta a que este sector, que representa a menos del 30 % de los integrantes de Syriza, podría anunciar en breve la creación de su propio partido.