Merkel dice que no tolerará la xenofobia, tras ser abucheada

26/08/2015

La canciller alemana ha sido abucheada por un grupo de unas 50 personas durante su visita a la localidad del este del país donde se registraron violentas protestas por la llegada de refugiados.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha defendido este miércoles que en Alemania "no hay tolerancia" para la xenofobia después de ser abucheada por un grupo de unas 50 personas durante su visita a la localidad del este del país donde se registraron violentas protestas por la llegada de refugiados el pasado fin de semana.

"No hay tolerancia para aquellos que cuestionan la dignidad de otros, no hay tolerancia para aquellos que no están dispuestos a ayudar cuando la ayuda legal y humana se requiere", ha aseverado Merkel.

"Cuantas más personas dejen eso claro (...) más fuertes seremos", ha defendido la canciller desde Heidenau, donde hubo varias decenas de heridos en altercados entre manifestantes y Policía este sábado.

Alemania es el país que más solicitantes de asilo recibe en la UE y el Gobierno prevé que este año la cifra se multiplique por cuatro hasta alcanzar los 800.000.

