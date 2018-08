Internacional

Seísmo

Un fuerte terremoto sacude Chile y deja al menos 12 muertos

Agencias | Redacción

17/09/2015

Además, el seísmo de 8,4 grados y la posterior alerta por tsunami han obligado a evacuar un millón de personas. Las localidades más afectadas han sido Coquimbo y Tongoy.

El Gobierno chileno ha elevado a 12 los muertos por el terremoto de 8,4 grados en la escala abierta de Richter y posterior tsunami que han afectado a gran parte del territorio austral, al tiempo que un millón de personas han sido evacuadas.

Según fuentes oficiales, entre las personas fallecidas han sido identificadas Lissette Araya Silva, de 35 años, que ha muerto a raíz del derrumbe de una techumbre; Victoria Gloria Jofré, de 20 años, debido a un deslizamiento de rocas, y Luis Damaris, de 67 años, que han muerto en el Hospital Van Buren de Valparaíso, por un paro cardiaco.

A ellos se suman Renato Salazar Díaz, de 91 años, y Humberto Fernández, de 81, ambos afectados también por un paro cardiaco. Además, se han sumado dos personas más: "la primera es una que habíamos calificado como desaparecida y la segunda falleció producto del tsunami", ha dicho el ministro del Interior Jorge Burgos en una rueda de prensa.

El subsecretario Aleuy ha informado de que tras el terremoto y la alerta de tsunami dada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) para todo el sector costero chileno -unos 4.000 kilómetros- se han registrado un millón de evacuados.

El ministro del Interior chileno, Jorge Burgos, ha confirmado que la alerta por tsunami dictada por la ONEMI para todo el país tras el temblor ya ha sido cancelada. "En este momento no hay riesgo de tsunami", ha sostenido.

Burgos ha descartado igualmente la posibilidad de que haya una crisis de abastecimiento. "No hay ninguna razón para creer que el combustible se va a acabar. No hay inconvenientes, así que no hay necesidad de aglomerarse en las estaciones de servicio", ha indicado.

Por otra parte, Burgos ha informado en rueda de prensa de que se han suspendido las clases para esta jornada desde Atacama a Los Lagos, incluyendo la Región Metropolitana en la que se encuentra la capital, Santiago.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, se ha desplazado acompañada entre otros de la ministra de Salud a la región de Coquimbo para visitar las localidades más afectadas por el temblor, al que han seguido numerosas réplicas. Según Burgos, las localidades más afectadas han sido Coquimbo y Tongoy.