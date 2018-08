Internacional

Drama de los refugiados

La Eurocámara aprueba de urgencia la reubicación de 120.000 refugiados

17/09/2015

El procedimiento ha recibido el apoyo de los grandes grupos y ha sido respaldado por una gran mayoría. Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía rechazan la medida.

El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado hoy por procedimiento de urgencia y con amplia mayoría su apoyo al instrumento de reubicación de 120.000 refugiados que propone la Comisión Europea (CE) en apoyo a Italia, Grecia y Hungría.

El voto, añadido a la agenda de forma extraordinaria, fue propuesto este miércoles por el propio presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, y ha recibido el apoyo de los grandes grupos para aumentar la presión sobre los países de la UE.

La resolución fue aprobada por 372 votos a favor, 124 en contra y 54 abstenciones.

Antes del voto, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha dicho "estar muy agradecido al Parlamento Europeo por entender la urgencia de la situación".

"Ahora el Consejo debe actuar. Es un imperativo humanitario. No se trata de abrir todas las fronteras, pero no podemos olvidar quienes somos ni nuestros valores. No podemos mirar hacia otro lado con las personas perseguidas que huyen de una situación de guerra", ha añadido la mano derecha del presidente Jean-Claude Juncker.

Entre los Estados miembros que rechazan abiertamente el sistema de cuotas propuesto por la Comisión figuran Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía.

La adopción formal de la medida depende del Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros, pero solo podía producirse una vez que se hubiera pronunciado la Eurocámara, que en este caso lo hace en el marco del procedimiento de consulta.