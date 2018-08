Internacional

A partir de marzo

Se acabaron los desnudos en la revista 'Playboy'

eitb.eus

13/10/2015

La revista mantendrá imágenes con poses "provocativas", pero ninguna de las modelos aparecerá completamente desnuda a partir de marzo.

La revista Playboy no publicará más desnudos a partir de marzo. El consejero delegado de la revista, fundada en 1953, Scott Flanders ha anunciado la decisión en una entrevista con el diario The New York Times.

La primera Playboy que aparecerá sin mujeres sin ropa se publicará el próximo marzo, cuando la revista estrene su rediseño. Flanders ha dicho que las páginas mantendrán imágenes con poses "provocativas", pero ninguna de las modelos aparecerá completamente desnuda.

La tirada de Playboy ha pasado de 5,6 millones de ejemplares en 1975 a solo 800.000 copias hoy. La omnipresencia de la pornografía en Internet ha cambiado para siempre la industria del sexo y el negocio de la revista fundada por Hugh Hefner, de 89 años, está obsoleto.

"La pelea se libró y se perdió"

La decisión de no publicar más desnudos se suma a su estrategia para entrar a las redes sociales y un guiño a lectores más jóvenes. Y, Flanders ha asegurado, no habrá marcha atrás en la decisión de renunciar a los desnudos. "La pelea se libró y se perdió", ha concluido.

El logotipo del conejo que acompañaba a la belleza que adornaba su portada es uno de los más reconocidos del mundo, al nivel de compañías como Apple o Nike.

La presencia de Playboy en la cultura pop del siglo XX es innegable. Sus entrevistas han incluido a Malcolm X, Martin Luther King Jr. o Jimmy Carter.