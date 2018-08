Wikileaks anuncia que publicará los emails del director de la CIA

La plataforma Wikileaks ha anunciado en Twitter que ha conseguido todo el contenido de la cuenta de correo electrónico del director de la CIA, John Brennan, y que lo hará público "en breve".

Hace dos días, fuentes federales confirmaron a la cadena estadounidense NBC que están investigando un posible hackeo al email de Brennan.

Wikileaks es autora de algunas de las revelaciones más trascendentes de los últimos años, como la publicación en 2010 de los cables diplomáticos de Estados Unidos, la mayor filtración de documentos secretos de la historia.

El fundador de la plataforma, Julian Assange, permanece desde junio de 2012 refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, donde pidió asilo político, ya que EE. UU. ha reclamado su extradición.

ANNOUNCE: We have obtained the contents of CIA Chief John Brennan's email account and will be releasing it shortly.