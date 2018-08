Internacional

Cumbre en Malta

UE y África discrepan sobre la repatriación de inmigrantes irregulares

Agencias | Redacción

12/11/2015

Por su parte, la Unión Europea (UE) ha firmado hoy la creación de un fondo fiduciario de emergencia para África de 1.871 millones de euros.

Los países de la Unión Europea (UE) y África mostraron ayer sus discrepancias acerca de la repatriación de inmigrantes irregulares, dentro de la primera jornada de la cumbre de dos días que están celebrando en La Valleta (Malta).

La cumbre comenzó con un principio de acuerdo sobre la declaración política y el plan de acción que ambas partes sellarán oficialmente hoy, pero el borrador del texto muestra que para llegar a ese punto común de entendimiento ambas partes han tenido que suavizar sus exigencias.

"Estamos decididos a reforzar la lucha contra la migración irregular", reconocen ambas partes en la declaración, en la que se hace mención expresa a que deben aplicarse los acuerdos de repatriación acordados y las obligaciones internacionales.

A renglón seguido matizan que se dará preferencia al "retorno voluntario" de personas de acuerdo con los derechos humanos, como habían solicitado las delegaciones africanas durante las negociaciones previas al encuentro.

Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no dudó en subrayar públicamente que "el retorno voluntario es siempre preferible, pero cuando no sea posible, el retorno no voluntario es un prerrequisito para una política migratoria bien gestionada".

"Se trata de desarrollar una relación amistosa con África, pero también de formular claras exigencias y expectativas", destacó por su parte la canciller alemana, Angela Merkel, quien también incidió en que África tiene que comprometerse con sus ciudadanos para que la juventud del continente tenga oportunidades y combatir la pobreza y la falta de transparencia.

La presidenta de la Unión Africana (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, en cambio, pidió que la Unión Europea "no sea una fortaleza sino que se abra a la inmigración legal", al tiempo que hizo hincapié en que ambas partes tienen un "enemigo común": las redes que trafican con seres humanos.

Zuma reconoció, eso sí, la necesidad de modernizar el continente africano, sobre todo para evitar "que los jóvenes continúen marchándose".

La UE firma fondo de emergencia para África

La Unión Europea (UE) ha firmado hoy la creación de un fondo fiduciario de emergencia para África para ayudar al continente y atajar la inestabilidad de la región y las causas de la inmigración ilegal, que por el momento solo contará con alrededor de 1.871 millones de euros.



La Comisión Europea (CE), que propuso la medida el pasado 9 de septiembre, quería que este fondo contase con un total de 3.600 millones de euros, 1.800 procedentes del presupuesto comunitario y otros 1.800 de aportaciones nacionales, pero las contribuciones nacionales se limitaron a unos 71 millones de euros.



Grecia, Chipre y Croacia fueron los únicos países de los 28 Estados miembros que decidieron no participar en el fondo fiduciario.