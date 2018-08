Internacional

Atentados de París

Abaaoud alardeó en febrero de estar en Bélgica preparando atentados

David Pérez | eitb.eus

18/11/2015

El cerebro de los atentados de París fue entrevistado en febrero por la revista del Estado Islámico, donde desveló que se encontraba en Bélgica preparando atentados.

Noticias (1) El EI anuncia que ha asesinado a un rehén noruego y a otro chino

Abdelhamid Abaaoud, el presunto cerebro de los atentados de París, se jactó en febrero de formar parte de un grupo yihadista que se encontraba en Bélgica preparando atentados contra Occidente.

Abaaoud, que permanece huido y actualmente es el terrorista más buscado de Europa, fue entrevistado en febrero por la revista propagandística del Estado Islámico, Dabiq.

El supuesto autor intelectual de las masacres de París alardeó en la entrevista de haber viajado de Siria a Bélgica para "aterrorizar a los cruzados que están en guerra contra los musulmanes".

Del mismo modo, aseguró que una vez en Bélgica, país al que acusa de formar parte de la "coalición cruzada que ataca a los musulmanes en Irak y Siria", "fuimos capaces de obtener armas y establecer un piso franco mientras planeábamos operaciones contra los cruzados".

En la entrevista, Abdelhamid Abaaoud señaló que los servicios de inteligencia ya le conocían "porque fui encarcelado por ellos previamente", e incluso se mofó de que pese a que su rostro y su nombre ya estaban entonces "en las noticias", la Policía belga le detuvo una vez y no le reconoció: "El agente me miró para compararme con la foto, pero me dejó ir, ¡porque no vio el parecido!".

Según The Wall Street Journal, Abaaoud estaba siendo "monitorizado" por países occidentales y planeaban matarlo en un ataque aéreo, pero le perdieron la pista hace unas semanas.