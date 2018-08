Internacional

Terrorismo

16 personas detenidas en las operaciones antiterroristas en Bélgica

Agencias | eitb.eus

22/11/2015

Entre los detenidos hay un herido, y ninguno de los mismos es Salá Abdeslam, fugado tras los atentados de París.

Durante una comparecencia de prensa realizada esta noche por el fiscal federal de Bélgica se ha dado a conocer que han sido 19 los registros realizados en la región de Bruselas y otras tres en la región de Charleroi dentro de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo este domingo.

Durante las mismas se han detenido a 16 personas, entre los cuales no se encuentra Salá Abdeslam, fugado tras los atentados de París.

Operación antiterrorista en la región de Bruselas. Foto: EFE



En Molenbeek una de las personas finalmente detenidas se ha avalanzado dentro de un vehículo contra los policías y estos han disparado. El conductor ha logrado huir, pero ha sido interceptado y detenido más tarde en Bruselas. Se desconoce cuál ha sido la razón de su intento de fuga.

De momento no se han encontrado ni armas ni explosivos en los registros realizados, pero la fiscalía ha comunicado que el operativo sigue en curso.

Operación antiterrorista en Bruselas

Las unidades especiales de la Policía de Bélgica han efectuado una operación antiterrorista en el centro de la capital, en las proximidades de la turística Grande Place, que ha obligado a acordonar calles colindantes.

Según la radio pública (RTBF) hay varios detenidos en diversos barrios

Operación policial en el centro de Bruselas. Foto: EFE

Poco después de las 19:00 la Policía belga recibió la orden de estar preparada ante una operación que se desarrolla en pleno corazón de Bruselas, en torno a la calle Midi.

Varios testigos indicaron en las redes sociales que se les aconsejó no acercarse a las ventanas mientras que la Policía bloqueaba las calles adyacentes.

De acuerdo con la cadena RTL, los agentes de la Policía y el Ejército, fuertemente armados, han creado un perímetro de seguridad en torno a la Grande Place, a la que de momento se puede acceder. Además, según la misma cadena, en paralelo tienen lugar otras operaciones en varios barrios de la ciudad.

El operativo policial busca posibles terroristas. Foto: EFE

La Policía pide que no se difunda información en las redes

La Policía ha pedido además que no se difundan en las redes sociales como Twitter los movimientos de las fuerzas de seguridad, para no entorpecer las operaciones, y se ha solicitado a los medios de comunicación que están en el lugar de los hechos que no precisen con exactitud dónde se desarrollan las intervenciones.

Par sécurité, veuillez respecter le silence radio sur les médias sociaux concernant les opérations de police en cours à #Bruxelles. Merci ? Police Fédérale (@PolFed_presse) noviembre 22, 2015

Atendiendo a dicha petición los diarios Le Soir y La Libre Belgique. han anunciado que suspenden la difusión de información sobre el tema hasta que concluyan las redadas.

Nous ferons un point complet APRES les opérations policières en cours afin de ne pas en compromettre le bon déroulement. ? Le Soir (@lesoir) noviembre 22, 2015

Se desconocen más detalles del operativo, que se ha producido poco después de que el Gobierno del primer ministro belga, Charles Michel, anunciara que mañana se mantendrá el nivel máximo de alerta terrorista en la región de Bruselas. Ello se debe al persistir un alto riesgo de atentados por parte de "varias personas y en distintos lugares", según Michel.

El metro, las escuelas y las universidades permanecerán cerradas en Bruselas mañana, un día lectivo, en lo que supone una decisión inédita en este país.