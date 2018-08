Internacional

Elecciones en Argentina

Macri, nuevo presidente argentino, pone fin a 12 años de kirchnerismo

Agencias | Redación

22/11/2015

Macri, líder del frente electoral Cambiemos, ha obtenido el 51,72% de los votos por el 48,28% de Scioli, quien ha reconocido su derrota y ha llamado al electo mandatario para felicitarlo.

El conservador Mauricio Macri se ha consagrado hoy como nuevo presidente de Argentina al derrotar en una inédita segunda vuelta al oficialista Daniel Scioli y pondrá fin, a partir del próximo 10 de diciembre, a un ciclo de doce años y medio de kirchnerismo en el poder.

"Hoy es un día histórico, es un cambio de época que va a ser maravilloso", ha dicho Macri al celebrar su triunfo ante miles de adherentes políticos reunidos en un centro de convenciones de Buenos Aires, la ciudad que gobierna desde hace ocho años.

Con el 96,40% de las mesas contabilizadas, Macri, líder del frente electoral Cambiemos, obtenía el 51,72% de los votos por el 48,28% de su rival, quien ha reconocido su derrota y ha llamado al electo mandatario para felicitarlo.

Macri, de 56 años, ingeniero de profesión, que saltó de los negocios familiares al mundo del fútbol y de ahí a la arena política, ha prometido "pobreza cero", enfrentar y derrotar al narcotráfico, mejorar la calidad democrática y tener buenas relaciones con todos los países, en especial los latinoamericanos.

"Le pido a Dios que me ilumine para ayudar a cada argentino a encontrar su forma de progresar, ser feliz. Les pido que por favor no me abandonen, que el 10 de diciembre comienza una etapa maravillosa de Argentina", ha gritado Macri, exultante, quien ha festejado a puro baile, arropado por su mujer, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, de 4 años.

La cara de la derrota

Globos, lluvia de papeles, música a todo volumen en el búnker de Cambiemos. Por otro lado, en un hotel del centro de la capital argentina, la cara de la derrota: militantes del Frente para la Victoria deshechos en un mar de lágrimas.

Su candidato, el gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires, ha contenido su amargura en público y, al reconocer la derrota, ha hablado con serenidad.

Scioli ha reconocido que "se optó por un cambio" y ha dicho que "Dios quiera e ilumine al ingeniero Macri y que ese cambio sea por el bien de nuestro pueblo".

Reunión el martes

Cristina Fernández, que tuvo una mala relación con Macri desde que en diciembre de 2007 ella llegó a la Casa Rosada y él a la Alcaldía de Buenos Aires, también ha llamado a su sucesor para felicitarle.

Según fuentes oficiales, la jefa de Estado, que tendrá que traspasar su banda presidencial al líder opositor, le ha convocado a un encuentro el próximo martes en la residencia oficial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires.