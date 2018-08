Internacional

Europa ante los exiliados

Valls dice que 'no es posible' recibir a más refugiados en Europa

Agencias | Redacción

25/11/2015

El primer ministro francés apuesta por reforzar los controles de seguridad en las fronteras, ya que eso determinará el futuro de la UE.

"Los países europeos se están viendo llevados al límite en la crisis de refugiados y no pueden recibir más llegadas", ha afirmado el primer ministro francés, Manuel Valls, apostando por un refuerzo de los controles de seguridad fronterizos.

"No podemos dar acomodo a más refugiados en Europa, no es posible", ha subrayado Valls en una entrevista concedida al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, incidiendo en que un mayor control de las fronteras exteriores de Europa determinará el futuro de la UE. "Si no lo hacemos, la gente dirá: basta de Europa", ha advertido.

Las declaraciones llegan solo horas antes de que la canciller alemana, Angela Merkel, se reúna en París con el presidente francés, François Hollande.

Merkel fue elogiada inicialmente en su país y en el extranjero por su enfoque de bienvenida a los refugiados, muchos de los cuales huyen de los conflictos en Oriente Próximo. Pero ante la continuación de las llegadas, la canciller ha sido objeto de crecientes críticas. Algunos conservadores dicen que su decisión de abrir las fronteras de Alemania a los refugiados sirios en septiembre ha atraído a más inmigrantes.

El debate sobre los refugiados se ha intensificado después de los atentados del 13 de noviembre en París, ante el temor de que los yihadistas de Estado Islámico aprovechen esta crisis para enviar a terroristas a Europa.

Valls ha evitado criticar a Merkel directamente por haber suspendido las normas de asilo europeas para permitir la llegada de refugiados sirios varados en Hungría. "Alemania hizo una elección honorable aquí", ha afirmado. Pero ha señalado que a París le pilló por sorpresa la decisión de Merkel: "no fue Francia la que dijo "¡venga!".

