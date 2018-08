Internacional

Viaje a África

El Papa, en Uganda: 'buscar en la fidelidad a Dios la paz'

Agencias | Redacción

28/11/2015

"Los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría ni paz duradera", ha asegurado el Papa durante una Misa en este Santuario.

El Papa Francisco ha invitado este sábado desde el santuario de los mártires anglicanos de Namugongo, en Kampala, Uganda, a buscar en la fidelidad a Dios la paz que el mundo "no puede ofrecer". "Los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría ni paz duradera. Es más, la fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de la vida, así como la genuina preocupación por el bien de los otros, nos llevan a esa paz que el mundo no puede ofrecer", ha asegurado el Papa durante una Misa en este Santuario.

En cualquier caso, el Pontífice ha matizado que esto no debe disminuir "la preocupación por las cosas de este mundo" y que, por tanto, no se trata sólo de "mirar a la vida futura". "Al contrario, nos ofrece un objetivo para la vida en este mundo y nos ayuda a acercarnos a los necesitados, a cooperar con los otros por el bien común y a construir, sin excluir a nadie, una sociedad más justa, que promueva la dignidad humana, defienda la vida, don de Dios, y proteja las maravillas de la naturaleza, la creación", ha defendido.

Por otro lado, Francisco ha pedido a la Iglesia de Uganda que ayude a las parejas jóvenes en su preparación al matrimonio y "anime a los esposos a vivir el vínculo conyugal en el amor y la fidelidad". También la ha exhortado a ayudar a los padres para que sean los primeros transmisores de la fe a sus hijos. Durante una misa en la que no han faltado las peticiones por una mayor unidad en los Estados y tolerancia en los países en los que hay persecución, Francisco ha recordado a los mártires anglicanos de Uganda que siendo muy jóvenes arriesgaron su vida por proclamar el Evangelio.

Por ello, ha instado a imitarles no solo dentro de la propia familia o con los amigos, sino también en el trabajo, la sociedad civil, entre los desconocidos y, especialmente, con quienes son "poco benévolos u hostiles".

En otros casos, ha admitido que llevar la Palabra de Dios supondrá viajar a los confines de la tierra y ha pedido una "respuesta generosa" a esta exigencia. Al final de la misa, el Papa ha regalado al arzobispo de Kampala un cáliz y este le ha dado las gracias por su visita. La Eucaristía, a la que han asistido cientos de fieles, ha estado amenizada por cánticos y bailes africanos.