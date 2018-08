Internacional

Ecologistas critican al Arsenal por tomar un vuelo de 14 minutos

28/11/2015

El equipo de fútbol de Londres ha avalado la decisión de viajar en jet privado para recorrer apenas 160 kilómetros.

La organización ecologista británica Plane Stupid ha criticado hoy la decisión del equipo inglés Arsenal de viajar en avión a la localidad de Norwich, situada en el este de Inglaterra, a apenas 160 kilómetros de Londres, para el encuentro de liga de mañana, domingo.

El grupo, que combate la expansión de la aviación, ha tildado la decisión del conjunto del norte de la capital británica de "ridícula y absurda".

"Después de haber vivido en Norwich y en Finsbury Park (barrio al norte de Londres), puedo decir que es una distancia que se puede recorrer en tren en solo dos horas sin necesidad de contribuir al cambio climático. Es totalmente ridículo", aseguró Ella Gilbert, portavoz de Plane Stupid, al diario Evening Standard.

La organización Norwich and Norfolk Friends of the Earth ("Los amigos de la Tierra de Norwich y Norfolk") también ha reprochado al Arsenal su decisión de tomar un vuelo de apenas 14 minutos y ha asegurado que es una muestra más de que los futbolistas "viven en una burbuja". "Parece que viven en una burbuja, que están totalmente separados del resto de las personas", señaló Jennifer Parkhouse, de este grupo ecologista.

Sin embargo, el conjunto londinense, que hace tres años ya se desplazó a Norwich en avión, defendió su decisión de optar por viajar en jet privado en lugar de tren o autobús, medios por los que se hubiera demorado dos horas y dos horas y media, respectivamente. "Cuando lo planeamos el desplazamiento estaban de obras en la carretera hacia Norwich. A veces el acceso a esta localidad es complicado. No solemos volar mucho, al menos no tanto como antes. Habitualmente tomamos el tren o el autobús. Esto es una excepción", se defendió el francés Arsene Wenger, entrenador del equipo londinense.