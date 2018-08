Internacional

Venezuela

Maduro no aceptará la ley de amnistía y pide dimitir a sus ministros

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/12/2015

La oposición ha alcanzado oficialmente la mayoría cualificada de dos tercios con 112 diputados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido este martes de que no aceptará ninguna Ley de Amnistía para los "presos políticos", como reclama la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que oficialmente ha logrado una mayoría cualificada de dos tercios en las elecciones parlamentarias, con 112 diputados.

El mandatario venezolano ha afirmado que durante las protestas de febrero de 2014 se cometieron "graves delitos de lesa humanidad". Por estos hechos está condenado, entre otros, el líder opositor y dirigente del partido Voluntad Popular (VP) Leopoldo López.

"Así lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna Ley de Amnistía. Porque se violaron los Derechos Humanos y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar", ha aseverado Maduro.

Maduro ha insistido en que los responsables de estas protestas violentas, que se saldaron con la muerte de 42 personas, "deberán responder ante la justicia", en unas declaraciones que publica el diario 'El Universal'.

Por otra parte, el presidente ha reiterado que desde el Gran Polo Patriótico (GPP) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se respetan los resultados electorales. "Hubo un reconocimiento inmediato de la voluntad popular", ha recordado.

Dimisión de los ministros

Por otra parte, Maduro ha pedido a sus ministros poner los cargos a la orden para iniciar un proceso de "reestructuración, renovación y reimpulso" del Gobierno.

"Quiero anunciar que producto de todo este proceso de revisión y reimpulso le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el Gobierno nacional", ha dicho.

El mandatario ha advertido de que esta reestructuración se hará "en todas las áreas de Gobierno" y ha recordado que ha convocado a un diálogo en las fuerzas del chavismo.