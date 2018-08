Internacional

Afganistán

Muere un policía español en un ataque talibán en Kabul

Agencias | Redacción

11/12/2015

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que un policía español ha fallecido en el ataque talibán en la embajada de España en Kabul (Afganistán).

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha anunciado que un policía español ha fallecido en el ataque talibán en la embajada de España en Kabul (Afganistán). El presidente del Ejecutivo español ha trasladado su "cariño", "sentimiento" y "afecto" a los familiares del policía fallecido.

El resto del personal de la legación diplomática ha sido "liberado" y se encuentra bien.

Mariano Rajoy ha confirmado que la Embajada española no era el objetivo del atentado. "Todos, cualquier país occidental, podemos ser objetivo de un ataque terrorista, pero esta vez no ha sido así. No era un ataque contra nosotros, sino contra una casa de huéspedes próxima", ha dicho.

Fuentes oficiales en Kabul han explicado que el ataque ha comenzado sobre las 18:00 hora local (13:30 GMT) en el área de Sherpor, en la que se ubican diversas embajadas -entre ellas la española- y edificios gubernamentales, cuando tras una explosión en un coche un grupo de talibanes suicidas penetró en un hostal cercano a la legación de España.

Los talibanes, que han reclamado la autoría del ataque, han asegurado que han causado un gran número de víctimas.

La Policía de Kabul ha confirmado que al menos diez civiles han resultado heridos, en principio todos afganos.

El Gobierno afgano ha confirmado dos de los talibanes suicidas que han lanzado un ataque contra una casa de huéspedes extranjeros cercana a la embajada española en Kabul han muerto, mientras que un tercer atacante ha resultado herido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.