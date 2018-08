Líderes de la UE pactan crear una guardia fronteriza antes de junio

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han comprometido este jueves a acordar la creación de un cuerpo europeo de guardia fronterizo antes de que finalice el próximo mes de junio, si bien se trata de un pacto político cuyos detalles deberán negociarse en los próximos meses.

"El Consejo debería adoptar su posición sobre el cuerpo europeo de fronteras y costas bajo la Presidencia holandesa" (que expira el 30 de junio), según recoge el texto de conclusiones adoptado por los líderes europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado a través de su perfil en una red social la adopción del compromiso en materia de inmigración poco después de las 22:00 horas, pero no ha dado detalles sobre su contenido:

We agreed to rapidly examine @EU_Commission's proposal of strengthening EU external borders; ministers to adopt position by July. #EUCO